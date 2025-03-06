TÜİK 2 veriyi açıkladı: Emekli maaşı yeniden hesaplandı! 14.469 TL ve üstü maaş alanlar...

Emekliler, 2025 Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam oranını merakla bekliyor. TÜİK’in açıkladığı Ocak ve Şubat enflasyon verileriyle birlikte, yılın ilk altı ayına dair enflasyon farkı hesaplanmaya başladı. Temmuz zammının netleşmesi için önümüzdeki aylardaki enflasyon rakamları belirleyici olacak. Peki, mevcut verilere göre emekli maaşlarına tahmini ne kadar zam yapılabilir? İşte detaylar...
Emekli ve memur maaşlarına yapılacak 2025 Temmuz zammı için TÜİK’in açıkladığı Ocak ve Şubat ayı enflasyon verileri yakından takip ediliyor. İlk iki ayın enflasyon farkı netleşirken, Temmuz ayında yapılacak artış için geri kalan aylardaki enflasyon oranları belirleyici olacak. Peki, mevcut verilere göre 2025 Temmuz emekli maaşı tahmini ne kadar olacak? İşte detaylar...
TÜİK AÇIKLADI: EMEKLİ ZAMMI NETLEŞİYOR
TÜİK tarafından açıklanan enflasyon farkı verileri, emekli zammının netleşmesinde kritik rol üstleniyor. Ayrıca TÜİK, Ocak ve Şubat aylarına dair verileri paylaştı.
TÜİK verilerine göre 2025 Ocak ayında aylık enflasyon yüzde 5.03 oranında gerçekleşti. Bu rakam, memur ve emekli maaşına yönelik önemli bir referans olarak gündeme geldi.
TÜİK tarafından açıklanan 2025 Şubat ayı enflasyon oranı ise, yüzde 2,27 olarak belirtildi. Bu noktada 2 aylık enflasyon farkı yüzde 7.3 olarak ön plana çıktı.
Emekli zammı ve memur zammının yapılmasında bu veriler oldukça kritik. Ancak memur ve emekli maaşının netleşmesinde; Mart, Nisan, Mayıs, Haziran ayı verilerinin de açıklanması gerekiyor.
İki aylık enflasyon verilerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yeni maaşları şu şekilde olacak:
GÜNCEL: 14.500 TL
%7,42 ARTIŞ SONRASI: 15.575,90 TL
GÜNCEL: 14.600 TL
%7,42 ARTIŞ SONRASI: 15.683,32 TL
GÜNCEL: 14.700 TL
%7,42 ARTIŞ SONRASI: 15.790,74 TL
GÜNCEL: 14.800 TL
%7,42 ARTIŞ SONRASI: 15.898,16 TL
GÜNCEL: 14.900 TL
%7,42 ARTIŞ SONRASI: 16.005,58 TL
GÜNCEL: 15.000 TL
%7,42 ARTIŞ SONRASI: 16.113,00 TL
GÜNCEL: 15.500 TL
%7,42 ARTIŞ SONRASI: 16.650,10 TL
GÜNCEL: 16.000 TL
%7,42 ARTIŞ SONRASI: 17.187,20 TL
GÜNCEL: 16.500 TL
%7,42 ARTIŞ SONRASI: 17.724,30 TL
GÜNCEL: 17.000 TL
%7,42 ARTIŞ SONRASI: 18.261,40 TL
GÜNCEL: 17.500 TL
%7,42 ARTIŞ SONRASI: 18.798,50 TL
GÜNCEL: 18.000 TL
%7,42 ARTIŞ SONRASI: 19.335,60 TL
GÜNCEL: 19.000 TL
%7,42 ARTIŞ SONRASI: 20.409,80 TL
GÜNCEL: 20.000 TL
%7,42 ARTIŞ SONRASI: 21.484,00 TL
GÜNCEL: 21.000 TL
%7,42 ARTIŞ SONRASI: 22.558,20 TL
GÜNCEL: 22.000 TL
%7,42 ARTIŞ SONRASI: 23.632,40 TL
GÜNCEL: 23.000 TL
%7,42 ARTIŞ SONRASI: 24.706,60 TL
GÜNCEL: 24.000 TL
%7,42 ARTIŞ SONRASI: 25.780,80 TL
GÜNCEL: 25.000 TL
%7,42 ARTIŞ SONRASI: 26.855,00 TL
GÜNCEL: 26.000 TL
%7,42 ARTIŞ SONRASI: 27.929,20 TL
GÜNCEL: 27.000 TL
%7,42 ARTIŞ SONRASI: 29.003,40 TL
GÜNCEL: 28.000 TL
%7,42 ARTIŞ SONRASI: 30.077,60 TL
GÜNCEL: 29.000 TL
%7,42 ARTIŞ SONRASI: 31.151,80 TL
GÜNCEL: 30.000 TL
%7,42 ARTIŞ SONRASI: 32.226,00 TL
GÜNCEL: 31.000 TL
%7,42 ARTIŞ SONRASI: 33.300,20 TL
GÜNCEL: 32.000 TL
%7,42 ARTIŞ SONRASI: 34.374,40 TL
GÜNCEL: 33.000 TL
%7,42 ARTIŞ SONRASI: 35.448,60 TL
GÜNCEL: 34.000 TL
%7,42 ARTIŞ SONRASI: 36.522,80 TL
GÜNCEL: 35.000 TL
%7,42 ARTIŞ SONRASI: 37.597,00 TL
GÜNCEL: 36.000 TL
%7,42 ARTIŞ SONRASI: 38.671,20 TL
GÜNCEL: 37.000 TL
%7,42 ARTIŞ SONRASI: 39.745,40 TL
GÜNCEL: 38.000 TL
%7,42 ARTIŞ SONRASI: 40.819,60 TL
GÜNCEL: 39.000 TL
%7,42 ARTIŞ SONRASI: 41.893,80 TL