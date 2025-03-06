TÜİK 2 veriyi açıkladı: Emekli maaşı yeniden hesaplandı! 14.469 TL ve üstü maaş alanlar...

Emekli ve memur maaşlarına yapılacak 2025 Temmuz zammı için TÜİK’in açıkladığı Ocak ve Şubat ayı enflasyon verileri yakından takip ediliyor. İlk iki ayın enflasyon farkı netleşirken, Temmuz ayında yapılacak artış için geri kalan aylardaki enflasyon oranları belirleyici olacak. Peki, mevcut verilere göre 2025 Temmuz emekli maaşı tahmini ne kadar olacak? İşte detaylar...