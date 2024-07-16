Bu düzenlemenin toplamda şu anda 16 milyon 180 bin civarında olan toplam emekli sayımız içinde en düşük emekli aylığının 12500 liraya tamamlanması halinde 2024 Temmuz-Aralık döneminde etkilenecek emekli sayısı 3 milyon 707 bin kişi. Bütçeye maliyeti de 33 milyar 200 milyon liradır."