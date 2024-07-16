Kamuoyunun bir süredir gündeminden olan vergi paketi Meclis'e geldi. Teklif, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. 53 maddeden oluşan vergi düzenlemesi paketinde gelir vergisi, kurumlar vergisi, yurt dışına çıkış harcı, en düşük emekli maaşının yükseltilmesi gibi birçok alanda değişiklikler içeriyor. Peki Yeni vergi düzenlemesinde neler var? İşte vergi paketi içeriği ve maddeleri:
Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Peki Yeni vergi düzenlemesinde neler var? İşte vergi paketi içeriği ve maddeleri:
Yurt içi asgari kurumlar vergisi uygulaması getirilecek. Kurumlar vergisi mükelleflerinin ödeyecekleri kurumlar vergisi, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancının yüzde 10’undan aşağı olmayacak.
Küresel şirketlerin asgari kurumlar vergisi yüzde 15'e tamamlanacak.
Yap İşlet ve Devret Modeli ile Kamu Özel İşbirliği Projeleri kapsamında elde edilen kazançlardan yüzde 30 oranında kurumlar vergisi alınacak.
Yurt dışına çıkış harcı 500 lira olarak belirlenecek. Harç ücreti her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak.
İşverenlere emekli çalışan için ödenen 5 puanlık destek primi kaldırıldı.
Doktorlar, diş hekimleri gibi serbest meslek kazancı ve restoran, kafe gibi ticari kazanç yönünden gelir vergisi mükelleflerinin yılın belirli zamanlarında hasılatlarının tespit edilecek.
Tespit edilen hasılatları ile beyanları arasında yüzde 20’yi aşan oranda uyumsuzluk olanlar izaha davet edilecek.
Kayıt dışı faaliyette bulunan bir başka anlatımla vergi idaresinin bilgisi dışında çalışanlara kesilecek vergi ziyaı cezasının; verginin 1 katı olarak kesilecek cezalarda 1,5 kat, verginin 3 katı olarak kesilecek cezalarda 4,5 kat kesilecek şekilde artırımlı uygulanacak.
Başkasına ait POS cihazı ve IBAN kullananlara ceza artırılacak.
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, vergi paketi ve emekli maaş zammına ilişkin açıklamalarda bulundu. En düşük emekli maaşının 12 bin 500 lira olacağını belirten Güler’in açıklamaları şöyle: “Yaşlılık, ölüm aylığı almakta olan emeklimize ve hak sahiplerine 10 bin TL olarak öngörülen aylık asgari tutarı 12 bin 500’e yükseltiyoruz.
Bu düzenlemenin toplamda şu anda 16 milyon 180 bin civarında olan toplam emekli sayımız içinde en düşük emekli aylığının 12500 liraya tamamlanması halinde 2024 Temmuz-Aralık döneminde etkilenecek emekli sayısı 3 milyon 707 bin kişi. Bütçeye maliyeti de 33 milyar 200 milyon liradır."