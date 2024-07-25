YKS TERCİH EKRANI ÖSYM: YÖK ATLAS tercih robotu nasıl kullanılır? YKS tercihleri kaç gün, ne kadar sürecek?

YKS tercih maratonu bugün başlıyor. İyi bir üniversiteye yerleşmek isteyen yüz binlerce aday, üniversite tercih süreci hakkında detaylı bilgi almak için araştırmalarını hızlandırdı. YKS tercih kılavuzu ile üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları dikkate alınarak listeler hazırlandı. 9 günlük süreçte adaylar işlemlerini ÖSYM AİS ekranı üzerinden gerçekleştirecek. Bu noktada "YKS tercihleri nasıl yapılır, nelere dikkat edilir?" soruları gündemdeki yerini aldı. Peki, YKS tercihleri başladı mı, saat kaçta başlıyor ve ne zaman bitiyor? İşte ÖSYM AİS ile YKS tercih ekranı robotu ve kılavuzda yer alan tüm detaylar.

1 / 9 YKS tercihleri bugün itibarıyla açılan tercih ekranı üzerinden yapılacak. Bu kapsamda, TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılan milyonlarca aday harekete geçti. Tercih listelerini hazırlayan adaylar, "YKS tercihleri başladı mı, saat kaçta başlıyor ve ne zaman bitiyor?" sorularına yanıt arıyor. YKS tercih kılavuzu ve YÖK Atlas YKS tercih robotu aracılığıyla üniversite tercihleri yapılacak. ÖSYM kılavuzuna göre, adayların 24 tercih hakkı bulunuyor. Peki, YKS tercihleri nasıl yapılır ve nelere dikkat edilmelidir? İşte YKS tercih ekranı robotu ile kılavuzda yer alan ve adayların bilmesi gereken tüm detaylar.

2 / 9 2024 YKS TERCİHLERİ BAŞLADI MI? 2024 YKS tercih kılavuzu ile üniversite tercih tarihleri belli oldu. Buna göre, YKS tercihleri bugün başlıyor!

3 / 9 ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre tercihler, 25 Temmuz 2024 Perşembe (bugün) başlıyor ve 2 Ağustos 2024 Cuma günü sona erecek. 9 gün sürecek olan YKS tercihleri http://ais.osym.gov.tr sistemi üzerinden alınacak.

4 / 9 YKS ÜNİVERSİTE TERCİHİ NASIL YAPILIR? Yök Atlas sisteminden yararlanacak öğrenci adayları YKS tercih robotu ile listelerini hazırlayabilir. İstedikleri puan türünde üniversite tercihlerini gerçekleştirecek öğrenciler kılavuz dahilinde ÖSYM AİS sisteminde olacak.

5 / 9 Yine kılavuz ile birlikte ÖSYM tarafından yayımlanan üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları tercihlerde belirleyici olacak. YKS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

6 / 9 YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL ÇALIŞIYOR? Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan "Puan Türü Seçin" alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.

7 / 9 YKS tercih robotunu kullanabilmek için öncelikle aşağıdaki linke tıklanması gerekecek. Karşınıza çıkan ekrandan detaylı ve hızlı tercih robotu bilgilerine ulaşmanız mümkün olacak. Buradan detaylı tercih robotu ekranını seçmeniz halinde başarı sıralamasını ve üniversite bilgilerini girerek filtreleme yapabilirsiniz. Hızlı YKS tercih robotu ekranını seçmeniz halinde ise üniversite bilgilerine doğrudan ulaşabileceğiniz tabloya erişiminiz mümkün olacaktır.

8 / 9 "Üniversite Seç" kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesine ulaşabilirsiniz. "Program Seç" kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz.