Abraham için yeni teklif! Önerilen rakam ve oyuncu belli oldu

14:1723/01/2026, Cuma
G: 23/01/2026, Cuma
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Tammy Abraham konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Aston Villa'nın siyah-beyazlılara son teklifi belli oldu.

Aston Villa'nın, Tammy Abraham ısrarı sürerken İngiliz ekibinden Beşiktaş'a yeni bir teklif geldi.

TRT Spor'da yer alan habere göre Aston Villa, Tammy Abraham için Beşiktaş'a son olarak 21 milyon euro bonservis bedeli ve Yasin Özcan'ı bonservisiyle vermeyi teklif etti.

Abraham, kişisel şartlarda Aston Villa ile anlaşma sağladı.

Kulüplerin anlaşması durumunda; Yasin Özcan, Anderlecht'le olan kiralık sözleşmesini feshedecek ve Beşiktaş'a transfer olacak.

19 yaşındaki savunma oyuncusu, bu sezonun başında 7 milyon euro karşılığında Kasımpaşa'dan transfer edilmişti.

#Beşiktaş
#Tammy Abraham
#Aston Villa
