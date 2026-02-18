Yeni Şafak
Ahmet Çakar'dan Fenerbahçelileri kızdıracak tahmin

18/02/2026, Çarşamba
G: 18/02/2026, Çarşamba
Beyaz Futbol yorumcuları, Fenerbahçe-Nottingham Forest maçıyla ilgili tahminlerini açıkladı. Ahmet Çakar dışında diğer isimler, sarı-lacivertli takımdan galibiyet beklediklerini söyledi.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda ilk maç heyecanı yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

Temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında İngiliz ekibi Nottingham Forest’i konuk edecek ve rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etmeyi hedefleyecek.

Karşılaşma öncesi Beyaz Futbol yorumcuları mücadeleye dair tahminlerini paylaştı.

Yorumculardan Sinan Engin ve Rasim Ozan Kütahyalı sarı-lacivertlilerin kazanacağını öngörürken, Abdülkerim Durmaz da Fenerbahçe’nin sahadan 1-0 galip ayrılacağını söyledi.

Ahmet Çakar mücadelede beraberlik beklediğini belirtirken, Ertem Şener ise temsilcimizin 3-1 kazanacağı tahmininde bulundu.

