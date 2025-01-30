Ajax-Galatasaray maçında ağlayarak oyundan çıktı

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ı konuk eden Ajax, maçın henüz başında sakatlık şoku yaşadı. Genç oyuncu oyundan çıkarken duygusal anlar yaşadı.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax ile deplasmanda karşılaşıyor.
Sarı-kırmızılı temsilcimiz ilk 8'e kalabilmek için Ajax deplasmanından galibiyet istiyor.
Hollanda ekibi, Galatasaray'a karşı maçın henüz başında sakatlık şoku yaşadı.
Kanat oyuncusu Mika Marcel Godts, maçın 11. dakikasında sakatlık yaşadı.
Kendisini yere bırakan Belçikalı futbolcu, mücadeleye devam edemedi.
Büyük üzüntü yaşayan ve gözyaşlarına hakim olamayan 19 yaşındaki futbolcu, yerini Chuba Akpom'a bıraktı.