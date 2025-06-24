Arda Güler'in diyaloğu gündem oldu! Hakeme sorusu sosyal medyayı salladı

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda heyecan devam ederken Real Madrid, Meksika ekibi Pachuca'yı 3-1 yendi. Maçta 1 gol kaydeden milli futbolcu Arda Güler'in bir pozisyon sonrası hakemle olan diyaloğu sosyal medyada gündem oldu.
ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla sürüyor.
H Grubu'nda İspanyol devi Real Madrid, Meksika takımı Pachuca'yı 3-1 mağlup etti.
Eflatun-beyazlılarda maça ilk 11'de maça başlayan milli futbolcu Arda Güler, 43. dakikada farkı ikiye çıkaran golü kaydetti.
Öte yandan Arda Güler'in maçta hakem ile olan diyaloğu gündem oldu.
Maçın 7. dakikasında Real Madrid, Asencio'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.
Arda Güler kırmızı kart pozisyonu sonrası hakemin yanına giderek, "Gerçekten kırmızı kart mı?" diye sordu.
Hakemin "Evet" demesinin ardından ise Arda Güler'in hiç itiraz etmeden sadece başını "Tamam" anlamında sallayıp gitmesi sosyal medyayı salladı. Bu görüntü çoğu kullanıcı tarafından "komik" olarak nitelendirildi.