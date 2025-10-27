Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Arda Güler'in hatası sonrası Xabi Alonso'nun ne dediği ortaya çıktı

Arda Güler'in hatası sonrası Xabi Alonso'nun ne dediği ortaya çıktı

10:0927/10/2025, Pazartesi
Diğer
Sonraki haber

İspanya La Liga'da oynanan Real Madrid-Barcelona maçında milli futbolcu Arda Güler, kaptırdığı top sonrası takımının gol yemesine sebep oldu. Bu hatadan sonra Arda Güler'i yanına çağıran Xabi Alonso'nun milli yıldıza ne dediği ortaya çıktı.

La Liga'nın 10. haftası El Clasico'ya sahne oldu. Real Madrid konuk ettiği Barcelona'yı 2-1 mağlup etmeyi başardı. Milli futbolcu Arda Güler, ilk 11'de başladığı maçta 65 dakika sahada kaldı.

Öte yandan Arda Güler'in maçta yaptığı bir hata El Clascio'ya damga vurdu. Milli futbolcunun kendi ceza sahası önünde kaptırdığı top sonrası Barcelona 38. dakikada Fermin Lopez ile golü buldu ve skor 1-1'e geldi.

Arda Güler'in yaptığı hata sonrası büyük üzüntü yaşadığı anlar yayına yansıdı. Xabi Alonso ise öğrencisini 43. dakikada gelen galibiyet golü sonrası teselli etti.

Real Madrid yediği golden 5 dakika sonra Jude Bellingham ile tekrar öne geçti: 2-1. Ev sahibi ekibin golü sonrası Xabi Alonso'nun Arda Güler'i yanına çağırdığı görüldü.

NTV Spor'un İspanyol basınından aktardığı haberde Xabi Alonso'nun, morali bozulan Arda Güler'i cesaretlendirdiği ve "Hatayı unutmanı, oynamanı istiyorum" dediği ifade edildi.

Arda Güler'in daha sonra oyundan çıktığı dakikaya kadar iyi bir görüntü verdiği belirtilen haberde, milli futbolcunun yaptığı hatanın, onu Xabi'nin gelecek planlarından uzaklaştırmayacağı aktarıldı.

#Arda Güler
#Xabi Alonso
#Barcelona
#Real Madrid
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı klinik destek elemanı alımı kura sonuçları açıklandı mı, İŞKUR sonuçları ne zaman açıklanacak?