Arda Turan o soruya ateş püskürdü: ‘Asla kabul etmiyorum’

Avrupa kupalarında fırtına gibi esen ve lig aşamasını doğrudan üst tura yükselerek tamamlayan efsane Türk teknik adam, son maçın ardından düzenlenen basın toplantısında çılgına döndü.
Shakhtar Donetsk'i ligde zirveye taşıyan Arda Turan, Konferans Ligi'nde de lig aşamasını altıncı sırada tamamladı ve doğrudan üst tur bileti aldı.
Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Konferans Ligi'nde son olarak Rijeka ile 0-0 berabere kaldı.
"Bunu futbola saygısızlık olarak görüyorum"
Arda Turan, bu maçın ardından gelen, "Konferans Ligi'nde yolunuza devam ediyorsunuz. Legia Varşova ve Rijeka hariç, oynadığınız rakiplerin seviyesinin çok yüksek olmadığı söyleniyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusuna dikkat çeken bir cevap verdi.
Arda Turan'ın söz konusu soruya yanıtı şu şekilde oldu:
"Bu turnuvayı geçen yıl Chelsea kazandı. Futbol her zaman sürprizlerle doludur ve ona saygısızlık etmek istemem. Böyle düşünceleri asla kabul etmiyorum ve bunları sahaya çıkmamış kişilerin söylediğini düşünüyorum. Her maç zordur, akademi veya U19 takımıyla oynasanız bile zordur. Oyuna ve rakibinize saygı duymalısınız.
Konferans Ligi'nde İrlanda ve Hırvatistan şampiyonları ile oynadık. Bu nedenle, bu görüşe yüzde 1 bile inanmıyorum. Bunu futbola saygısızlık olarak görüyorum.
Oyuncularımın çalışmalarından çok memnunum. Uzun yolculuklarla geçen zorlu altı ay geçirdik. 15-16 saate varan yolculuklar yaptık.
Futbola saygı duymak gerekiyor. Çünkü futbol, birçok sürpriz barındırır. Daha küçük kulüplere karşı kaybettiğimiz birçok şampiyonluk hatırlıyorum. Şu anda nerede olduğumuzu biliyoruz ve bu bizi mutlu ediyor. Bana en çok neyin beni heyecanlandırdığını ve ne için çalıştığımı sorarsanız, cevap Konferans Ligi'ni kazanmak olur."