Aviva Stadyumu'nda olağanüstü gece! Tribünler Filistin bayrağı açtı, sahaya tenis topu fırlatıldı

UEFA Uluslar Ligi'nde sonbaharda İsrail ile oynayacakları maçlar öncesi tribünleri dolduran İrlandalı taraftarlar, İsrail’e karşı güçlü bir protesto gösterisi düzenledi.
Karşılaşma sırasında tribünlerde Filistin bayrakları açılırken, üzerinde “Oyunu durdurun” yazılı pankartlar dikkat çekti. Taraftarlar ayrıca sahaya tenis topları fırlatarak protestolarını sürdürdü.
Maç boyunca İsrail bayrakları ve sembolleri yerine Filistin bayrakları açan, “Filistin’e özgürlük” sloganları atan ve maçın belirli bölümlerinde tribünleri sessize çeken taraftarlar, eylemleriyle uluslararası medyanın da dikkatini çekti.
Maçta yaşanan olaylar kısa süreli duraksamaya neden olurken, tribünlerden yükselen mesajlar sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.
İrlanda Milli Takımı’nın, UEFA Uluslar Ligi’nin ikinci haftasında İsrail ile karşı karşıya gelecek olması nedeniyle protestoların zamanlaması da dikkat çekti.