Aziz Yıldırım ‘gerek yok’ diyerek reddetti: Aykut Kocaman'la yollar kurulmadan neden ayrıldı?

Fenerbahçe’de tarihi olağanüstü kongrenin ardından 8 yıl sonra yeniden başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım dönemi, kelimenin tam anlamıyla baş döndüren bir teknik direktör operasyonuyla başladı! Sarı-lacivertli kulüp, takımı yerli bir hafızaya emanet etme kararı alarak İsmail Kartal'ın göreve getirildiğini resmen duyurdu. Ancak bu imzanın hemen öncesinde, kulübün bir diğer efsanesi Aykut Kocaman ile masaya oturulduğu ve son dakikada büyük bir krizin eşiğinden dönüldüğü ortaya çıktı. Peki, Aziz Yıldırım ile Aykut Kocaman görüşmesinde neler yaşandı? Efsane hoca neden son anda veto yedi? İşte detaylar.

1 /7 Sarı-lacivertli kulüp, teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ın getirildiğini resmen açıklarken, Aykut Kocaman'dan İsmail Kartal'a gidilen süreç hakkında detaylar ortaya çıktı.



2 /7 AYKUT KOCAMAN İLE GÖRÜŞMEDE ANLAŞMAZLIK!



Aziz Yıldırım'ın göreve gelmesinin ardından teknik direktörlük için ilk olarak Aykut Kocaman ile temas kuruldu. Taraflar arasında gerçekleştirilen görüşmelerde takımın geleceği, transfer planlaması ve oyun anlayışı üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.



3 /7 Ancak yapılan görüşmelerde özellikle futbol yapılanması, teknik ekip ve saha içi planlaması konusunda görüş ayrılıkları yaşandı.

4 /7 "GEREK YOK" NOKTASINA GELİNDİ

Edinilen bilgilere göre son görüşmede ortaya çıkan fikir ayrılıklarının ardından Aziz Yıldırım, yönetim kurulundaki isimlere "Daha ilk günden böyle anlaşmazlıklar olacaksa, birlikte yola çıkmaya gerek yok" değerlendirmesinde bulundu.



5 /7 Bu gelişmenin ardından Aykut Kocaman seçeneği rafa kaldırıldı ve teknik direktör arayışında yeni bir sayfa açıldı.

6 /7 İSMAİL KARTAL'A TELEFON

Aykut Kocaman ile ortak zeminde buluşulamamasının ardından yönetim, rotasını çok hızlı bir şekilde İsmail Kartal'a çevirdi.



İsmail Kartal, son süreçte yapılan temasların ardından göreve davet edildi. 18 Haziran Çarşamba akşamı deneyimli teknik adamla yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı ve Fenerbahçe yönetimi tercihini Kartal'dan yana kullandı.

