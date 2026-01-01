Beşiktaş’ta Rafa Silva için flaş gelişme: Cebinden ödeyip gidiyor!

Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Rafa Silva, takımdan ayrılmak için görülmemiş bir hamle yaptı. Türkiye’de kalmak istemeyen 32 yaşındaki futbolcu, tüm alacaklarını bırakmayı ve üzerine 4 milyon Euro ödeme yapmayı teklif ederek sözleşmesinin feshedilmesini istedi.

1 /6 Beşiktaş'ta Rafa Silva ile ilgili kriz devam ediyor. Türkiye'de kalmak istemeyen Portekizli futbolcu, Beşiktaş'ın kapısını yeni bir teklifle çaldı.





2 /6 Takımdan ayrılmak isteyen Rafa Silva, bu isteğine rağmen henüz Beşiktaş'ın istediği düzeyde bir teklif getirmedi.





3 /6 32 yaşındaki futbolcu, alacaklarını bırakarak ve 3-4 milyon euro düzeyinde bir ödeme yaparak Beşiktaş ile sözleşmesini feshetmek istiyor.





4 /6 BEŞİKTAŞ KABUL ETMİYOR

Beşiktaş ise 3-4 milyon euro düzeyindeki bir ödemeyi kabul etmiyor. Rafa Silva, daha iyi bir teklif getirmesi durumunda veda gerçekleşecek. Aksi durumda Beşiktaş, ayrılığa izin vermeyecek.

5 /6 BEŞİKTAŞ İLE SÖZLEŞMESİ Rafa Silva'nın, Beşiktaş ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.