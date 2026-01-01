Beşiktaş’ta Rafa Silva için flaş gelişme: Cebinden ödeyip gidiyor!

Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Rafa Silva, takımdan ayrılmak için görülmemiş bir hamle yaptı. Türkiye’de kalmak istemeyen 32 yaşındaki futbolcu, tüm alacaklarını bırakmayı ve üzerine 4 milyon Euro ödeme yapmayı teklif ederek sözleşmesinin feshedilmesini istedi.
Beşiktaş'ta Rafa Silva ile ilgili kriz devam ediyor. Türkiye'de kalmak istemeyen Portekizli futbolcu, Beşiktaş'ın kapısını yeni bir teklifle çaldı.
Takımdan ayrılmak isteyen Rafa Silva, bu isteğine rağmen henüz Beşiktaş'ın istediği düzeyde bir teklif getirmedi.
32 yaşındaki futbolcu, alacaklarını bırakarak ve 3-4 milyon euro düzeyinde bir ödeme yaparak Beşiktaş ile sözleşmesini feshetmek istiyor.
BEŞİKTAŞ KABUL ETMİYOR
Beşiktaş ise 3-4 milyon euro düzeyindeki bir ödemeyi kabul etmiyor. Rafa Silva, daha iyi bir teklif getirmesi durumunda veda gerçekleşecek. Aksi durumda Beşiktaş, ayrılığa izin vermeyecek.
BEŞİKTAŞ İLE SÖZLEŞMESİ
Rafa Silva'nın, Beşiktaş ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
BU SEZON PERFORMANSI
Beşiktaş'ta bu sezon 16 maçta süre bulan Rafa Silva, 5 gol attı ve 3 asist yaptı.