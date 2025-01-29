UEFA Şampiyonlar Ligi 8. haftasında Real Madrid deplasmanda Brest ile karşılaşacak. Fransa’da oynanacak karşılaşma bu akşam saat 23.00’de başlayacak. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk dört maçında mağlubiyet almayan Brest, 13 puanla 13. sırada yer alıyor. Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon istediği başlangıcı yapamayan Real Madrid ise 12 puanla 16. sırada yer alıyor. Peki, Brest - Real Madrid maçı hangi kanalda? İşte detaylar.
Şampiyonlar Ligi’nde 8. haftada Real Madrid deplasmanda Brest’e konuk olacak.
Karşılaşma bu akşam saat 23.00’de başlayacak.
Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Barcelona'ya yenilen Brest, Leeds United'dan (2000/01) bu yana turnuvadaki ilk sezonunda hem Real Madrid'e hem de Katalan ekibine mağlup olan ilk takım olabilir.
Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde temsilcilerine konuk olduğu maçlarda Fransa'dan (%50; 5G 2B 7M) daha yüksek mağlubiyet oranına sahip olduğu tek takım Rusya (%57; 2G 1B 4M).
Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde bir takıma ilk kez rakip olduğu son 29 maçın sadece üçünü kaybeden Real Madrid (23G 3B), bu mağlubiyetlerden birini bu sezon bir diğer Fransız ekibi Lille'den (0-1) aldı.
Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde 50+ maça çıkan takımlar arasında en yüksek galibiyet oranına sahip takım Real Madrid (%59.9; 296/494).
Brest, Carlo Ancelotti'nin Şampiyonlar Ligi tarihinde karşılaştığı 58'inci takım olacak.
Bugüne kadar rakip olduğu 57 takımın 53'ünü mağlup eden ve turnuva tarihinde iki alanda da en yüksek sayıların sahibi olan Ancelotti'nin, yenemediği dört takımdan biri ise bir başka Fransa temsilcisi Brest (1B 2M).
Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 18 maçın sadece üçünde gol yemeyen Real Madrid, daha önceki altı karşılaşmanın beşinde kalesini gole kapatmıştı.
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk dört maçında mağlubiyet almayan Brest (3G 1B), son üç karşılaşmanın ikisini gol atamadan kaybetti (1G).
2021/22'den bu yana Real Madrid formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 41 maçta 40 golde payı bulunan Vinicius Junior (24 gol & 16 asist), bu dönemde en yüksek sayıya ulaşan isim konumunda.
Şampiyonlar Ligi'nde bir Fransa temsilcisine rakip olduğu tek maçı bu sene oynayan ve Lille ağlarını havalandıramayan Real Madrid santrforu Kylian Mbappe'nin, resmi karşılaşmalarda temsilcilerine gol atamadan daha fazla rakip olduğu tek ülke Rusya (2 maç; vs CSKA Moskova).
Brest'in bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerin %30'unun sahibi olan Abdallah Sima (3/10), turnuvadaki üç golünü de sezonun ilk iki haftasında kaydetti.
BREST - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
Brest - Real Madrid maçı tabii spor 4 ekranlarından naklen yayınlanacak.
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