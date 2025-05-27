Damien Comolli sürprizi: Kulübün yeni CEO’su olacak!

Toulouse’u Ligue 1’de zirveye taşıyan ve Coupe de France zaferi yaşatan Damien Comolli, yeni sezonda başka bir kulüpte görev almak için gün sayıyor. Fenerbahçe’nin eski sportif direktörünün, Avrupa’nın dev kulüplerinden birinde CEO’luk koltuğuna oturacağı konuşulurken, resmi açıklamanın kısa sürede yapılması bekleniyor.

1 /8 Fenerbahçe'de 2018-2020 yılları arasında sportif direktör olarak görev yapan Damien Comolli, kariyerini Ligue 1 ekibi Toulouse da sürdürüyor.



2 /8 Comolli'nin başkanlığını yaptığı Toulouse, Fransa Ligue 1'de sezonu 10. sırada ve 42 puanla tamamladı.



3 /8 Sarı-lacivertli takımdan ayrıldıktan sonra ertesi sezon Toulouse'a imza atan Comolli bu yaz yeni bir kulüple anlaşabilir.



4 /8 Thiago Motta yönetiminde alınan kötü sonuçların ardından teknik direktörlük görevi için Igor Tudor'la anlaşan Juventus, yeni bir yapılanma sürecinde.



5 /8 Tudor'la Kulüpler Dünya Kupası'nın ardından yeni sezona da başlanmasını Juventus'ta değerlendirilirken Napoli'yle şampiyonluğu ulaşan Antonio Conte'nin takımdaki geleceğinin siyah-beyazlıların da tercihini etkilemesi bekleniyor.

6 /8 Öte yandan Juventus, teknik ekipten önce yönetim kurulunda değişikliğe gidebilir. Tuttosport'ta yer alan haberde Juventus'un Toulouse Başkanı Daniel Comolli'yi kulübün yeni CEO'su olarak atamayı düşündüğü belirtildi.



7 /8 Bu sezon başında Comolli'nin Milan'la da görüştüğü ancak anlaşma sağlanamadığı, Juventus'un atama kararıyla ilgili duyuruyu kısa süre içinde yapabileceği iddia edildi.

