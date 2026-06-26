2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu üçüncü ve son maçında büyük bir sürpriz yaşandı. Güney Amerika temsilcisi Ekvador, turnuvanın mutlak favorilerinden Almanya'yı 2-1 mağlup ederek tarihi bir zafere imza attı. New York'taki dev mücadelede geriye düşmesine rağmen pes etmeyen Ekvador, bu sonuçla adını son 32 turuna yazdırmayı başardı. Ekvador - Almanya maç özeti haberimizde.

1 /9 2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu üçüncü maçında Ekvador, Almanya'yı 2-1 mağlup ederek son 32 turuna yükseldi.



2 /9 ABD'nin New York kentindeki New Jersey Stadı'nda oynanan mücadeleye Almanya hızlı başladı. Henüz 2. dakikada Leroy Sane'nin golüyle öne geçen Almanlar, üstünlüğünü uzun süre koruyamadı. Ekvador, 9. dakikada Angulo'nun kaydettiği golle skora denge getirdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.



3 /9 İkinci yarıda oyunda denge sürerken, Ekvador 77. dakikada Gonzalo Plata'nın golüyle 2-1 öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Güney Amerika temsilcisi sahadan galibiyetle ayrıldı.



4 /9 E Grubu'nda oynanan son maçların ardından 6'şar puanlı takımlardan lider Almanya ve ikinci sırada yer alan Fildişi Sahilleri ile 4 puanla üçüncü durumdaki Ekvador, son 32 turuna yükseldi.



5 /9 Tribünlerde büyük coşku 80 bin kişilik New York New Jersey Stadı'nda tribünlerin büyük bölümünü dolduran Ekvadorlu taraftarlar, maç sonrasında da büyük coşku yaşadı.









6 /9 2021 yılı verilerine göre New York ve çevresinde Ekvador kökenli 800 binden fazla kişi yaşıyor. Ekvadorlu futbolseverler, takımlarına destek vermek için Times Meydanı başta olmak üzere dünden bu yana kentin çeşitli yerlerinde renkli görüntüler oluşturdu.

7 /9 Almanya rekoru egale edemedi



Gruptan çıkmayı ikinci maçlar sonunda garantileyen Almanya, Ekvador karşısında tüm kulvarlardaki üst üste 12. galibiyet fırsatını değerlendiremedi.





8 /9 Almanya, galip gelmesi halinde Mayıs 1979 ile Haziran 1980 arasındaki 12 maçlık, tarihinin en uzun galibiyet serisi rekorunu egale edecekti.