Eljif Elmas için bomba iddia: Rekor bedelle geri dönüyor!

Bir dönem Fenerbahçe formasıyla Süper Lig’de boy gösteren Kuzey Makedonyalı yıldız Eljif Elmas, transfer piyasasında yeniden gündemde. 25 yaşındaki oyuncu için çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Daha önce ülkemizde Fenerbahçe forması giyen ve geleceği merak konusu olan Eljif Elmas hakkında önemli bir transfer iddiası ortaya atıldı.
TorinoGranata.it’nin aktardığı habere göre; 2024/25 sezonunun ara transfer döneminde oyuncuyu kiralayan Torino, bu sefer bonservisini Leipzig'den almayı hedefliyor.
Ayrıca haberde 25 yaşındaki başarılı sol kanat oyuncusu için Alman ekibine 12 milyon Euro'luk bir teklif sunulacağı öne sürüldü.
24 milyon Euro karşılığında Napoli'den Leipzig'e transfer olan Kuzey Makedonyalı futbolcu, geçtiğimiz sezon toplam 19 maça çıkmış ve 4 gol / 1 asistlik performans sergilemişti.