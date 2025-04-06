Eski hakemler Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon için ne dedi?

Trendyol Süper Lig 30. haftasında oynanan Fenerbahçe - Trabzonspor maçına yaşanan bir pozisyon damga vurdu. Sarı-lacivertliler 45. dakikada Fred'in şutunda Zubkov'a çarpan topta penaltı bekledi. Eski hakemler tartışmalı pozisyonu değerlendirdi.
Trendyol Süper Lig 30. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya geldi.
Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısına yaşanan bir pozisyon damga vurdu.
Sarı-lacivertliler, 45. dakikada Fred'in şutunda Zubkov'a çarpan topta penaltı bekledi. Yoğun itirazlar sonrası VAR hakemi ile iletişime geçen hakem Mehmet Türkmen, maçı kaldığı yerden devam ettirdi.
ESKİ HAKEMLER FENERBAHÇE'NİN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON İÇİN NE DEDİ?
Deniz Ateş Bitnel: "Fred'in şutunda Zubkov'un kolu açılıyor...! Top koluna temas ediyor.! Pozisyon Penaltı olmalıydı...!"
Mark Clattenburg : "Karar doğru. Eğer kolunu daha fazla açmış olsaydı penaltı olacaktı."