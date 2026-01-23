Fenerbahçe - Aston Villa maçına damga vuran an! İngiliz basınında gündem oldu

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe, sahasında Aston Villa'ya 1-0 yenildi. Mücadeleye damga vuran an, İngiliz basınında da gündem oldu. İşte detaylar...
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe sahasında İngiliz ekibi Aston Villa'ya 1-0 mağlup oldu.
Karşılaşmanın uzatma anlarında oyundan alınan Youri Tielemans ile hocası Unai Emery arasında yaşananlar maça damga vurdu.
İspanyol çalıştırıcı, oyundan aldığı için kendisine tepki gösteren Tielemans'ı sert bir şekilde itti.
Bu görüntüler İngiliz basınında da gündem olurken, Emery maç sonrası konuyla ilgili, "Tielemans benim oğlum gibi" açıklamasını yaptı.