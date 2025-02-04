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Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçının VAR kayıtları açıklandı

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçının VAR kayıtları açıklandı

20:054/02/2025, Salı
G: 4/02/2025, Salı
Yeni Şafak
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig 22. haftasında oynanan Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçının VAR kayıtlarını açıkladı. İşte sarı-lacivertlilerin Skriniar ile kazandığı penaltı pozisyonun VAR kayıtları...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig 22. haftasında oynanan maçların ardından VAR kayıtlarını açıkladı.

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçında yaşanan bir pozisyonda Skriniar, Olawoyin'in müdahalesinin ardından ceza sahası içerisinde yerde kalmıştı. Pozisyon sona erdikten sonra hakem Burak Pakkan, VAR tavsiyesi üzerine monitöre gidip izleyip penaltı noktasını göstermişti.

İşte Fenerbahçe'nin Skriniar ile kazandığı penaltının VAR konuşmaları:

VAR: Sana potansiyle penaltı için sahada inceleme tavsiye ediyorum. 10 numaranın potansiyel faulü.

Burak Pakkan: Evet, tamam.

VAR: Tekrar. Başka açı. Bu da iyi.

Burak Pakkan: Tamam. Penaltı ve ikinci sarı kartı vereceğim.

VAR: Tamam.






#Fenerbahçe
#Çaykur Rizespor
#Trendyol Süper Lig

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