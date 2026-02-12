Yeni Şafak
Fenerbahçe-Nottingham Forest maçı öncesi olay gelişme! Gece yarısı açıklandı

09:5312/02/2026, الخميس
G: 12/02/2026, الخميس
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi olan İngiliz ekibi Nottingham Forest'ta flaş bir gelişme yaşandı. gece yarısı açıklama geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda 19 Şubat Perşembe günü Kadıköy'de Nottingham Forest'ı konuk edecek. Karşılaşma öncesi İngiliz ekibinde kaos var.

Premier Lig'de küme düşme hattının hemen üzerinde yer alan ve son olarak Wolverhampton ile 0-0 berabere kalan Nottingham Forest'ta Sean Dyche dönemi resmen sona erdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Nottingham Forest Futbol Kulübü, Sean Dyche'ın baş antrenörlük görevinden alındığını doğrular. Sean ve ekibine kulüpte geçirdikleri süre boyunca gösterdikleri çabalar için teşekkür eder, gelecekleri için başarılar dileriz. Şu an için başka bir açıklama yapmayacağız." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe maçı öncesinde teknik direktör belirsizliğinin yaşandığı İngiliz ekibinde bu sezon 3. kez hoca değişikliği oldu. Nottingham Forest bu sezon Nuno Espirito Santo ve Ange Postecoglou ile de yolları ayırmıştı.

#Avrupa Ligi
#Fenerbahçe
#Nottingham Forest
