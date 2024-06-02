Fenerbahçe'de yıldız harekatı: İşte Mourinho'nun transfer listesi

Dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile anlaşan Fenerbahçe, 61 yaşındaki çalıştırıcının raporu doğrultusunda transferler için de düğmeye bastı. Sarı-lacivertlilerin gündeminde 6 yıldız isim var.
Teknik direktörlük için Jose Mourinho'ya imza attıracak Fenerbahçe, kadrosunu da önemli yıldızlarla takviye etmenin peşinde.
Sarı- lacivertlilerin, Portekizli çalıştırıcının raporu doğrultusunda sezonu kiralık olarak Roma'da geçiren ve bonservisi Chelsea'de olan Belçikalı golcü Lukaku için harekete geçtiği kaydedildi.
Chelsea, 2 yıl daha sözleşmesi olan golcü futbolcuyu kadroda düşünmüyor ve bonservisiyle satmayı planlıyor. Sarı-lacivertliler ise ilk etapta Lukaku'yu kiralamak istiyor.
Fenerbahçe'de sportif direktör Mario Branco, Belçikalı golcü ve temsilcisiyle bir görüşme gerçekleştirirken, sözleşme şartları konusunda fikir alışverişinde bulundu. Belçikalı golcünün de vatandaşı Batshuayi'den bilgiler aldığı ve teklife sıcak baktığı belirtildi.
Bosna Hersekli golcü Dzeko ve Serdar Dursun ile yollar ayrılacak. Batshuayi'nin ise takımda kalması hedefleniyor.
Kanat bölgesine de transfer yapmak isteyen Fenerbahçe'nin listesinin üst sırasında Joao Felix yer alıyor. Yönetim, Barcelona'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Atletico Madrid'de olan 24 yaşındaki sol kanadı kadroya katmak için Madrid kulübüyle temasa geçti.
Sarı-lacivertliler Portekizli yıldız oyuncuyu kiralık olarak kadroya katmak istiyor. Jose Mourinho da Felix'in transferi için yönetime rapor verdi.
Sportif direktör Branco oyuncu ve temsilcisiyle görüşürken Atletico Madrid yönetimiyle de temas kuruldu. Fenerbahçe yönetimi yıldız oyuncuyu Iikna etmek için yoğun çaba sarf ediyor.
Sarı-lacivertli kulübün transfer listesinde Al Nassr forması giyen Sadio Mane de yer alıyor. Branco, yeniden Avrupa'ya dönmek isteyen 32 yaşındaki Senegalli yıldız ve temsilcisiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler, Al Nassr'la 2026'ya kadar sözleşmesi olan Sadio Mane sözleşmesini feshederse yıldız oyuncuyu kadroya katacak.
Gerçek mevki sol kanat olan Mane aynı zamanda sağ kanat ve forvet mevkilerinde de forma giyebiliyor.
Orta sahasını da güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin bu mevki için de listesinde yıldız isimler olduğu kaydedildi. İlk ismin Marcel Sabitzer olduğu öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin ilk olarak kiralama teklifi sunacağı belirtildi.
Avusturyalı futbolcu bu sezon Borussia Dortmund formasıyla 39 maça çıkarken bu müsabakalarda 6 gol ve 9 asist yaptı.
Sabitzer'in alternatifinin ise Ganalı Thomas Partey olduğu kaydedildi. Sarı-lacivertlilerin, Arsenal'den ayrılmak isteyen oyuncuyu uygun bir fiyatla almak istedikleri ifade edildi.
Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği futbolculardan birisi de Tottenham forması giyen Giovani Lo Celso. Sarı-lacivertli ekip Arjantinli yıldız için 7 milyon euro teklif yapmayı planlıyor.