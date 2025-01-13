Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe'nin TÜMOSAN Konyaspor'a attığı gol öncesi top kimden çıktı? (VİDEO)

Fenerbahçe'nin TÜMOSAN Konyaspor'a attığı gol öncesi top kimden çıktı? (VİDEO)

20:5013/01/2025, Pazartesi
G: 13/01/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Süper Lig'in 19. haftasında oynanan TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe maçına hakem kararı damga vurdu. Sarı-lacivertlilerin attığı ikinci gol öncesi kazanılan kornerde topun Fenerbahçeli futbolcudan çıktığı görüntülendi. Pozisyona haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig 19. haftasında Fenerbahçe deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya geldi.

Maçın 1. dakikasında 1-0 geriye düşen sarı-lacivertliler, kornerden bulduğu iki golle öne geçti.

Sarı-lacivertlilerin attığı ikinci gol öncesi kazanılan kornerde topun En-Nesyri'den çıktığı görüntülendi.

İşte kornere sebebiyet olan pozisyon.

#Fenerbahçe
#Youssef En Neysri
#TÜMOSAN Konyaspor

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Avrasya Tüneli geçiş ücretleri güncellendi