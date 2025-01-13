Fenerbahçe'nin TÜMOSAN Konyaspor'a attığı gol öncesi top kimden çıktı? (VİDEO)

Süper Lig'in 19. haftasında oynanan TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe maçına hakem kararı damga vurdu. Sarı-lacivertlilerin attığı ikinci gol öncesi kazanılan kornerde topun Fenerbahçeli futbolcudan çıktığı görüntülendi. Pozisyona haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig 19. haftasında Fenerbahçe deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya geldi.
Maçın 1. dakikasında 1-0 geriye düşen sarı-lacivertliler, kornerden bulduğu iki golle öne geçti.
Sarı-lacivertlilerin attığı ikinci gol öncesi kazanılan kornerde topun En-Nesyri'den çıktığı görüntülendi.
İşte kornere sebebiyet olan pozisyon.