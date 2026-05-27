Fenerbahçe’nin yeni forveti belli oldu: Hem Aziz Yıldırım hem de Hakan Safi anlaşma sağladı

10:0627/05/2026, Çarşamba
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe’de yeni bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertli takımda başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi’nin aynı golcü ile anlaştığı iddia edildi.

Fenerbahçe’de gözler 6-7 Haziran’da yapılacak olan seçimli kongreye çevrildi.

Bu kongre öncesinde başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Her iki adayın da aynı golcü ile anlaşma sağladığı iddia edildi.

Mevcut Fenerbahçe yönetimi, Dortmund forması giyen Serhou Guirassy ile büyük ölçüde anlaşma sağlamıştı.

Hem Aziz Yıldırım’ın hem de Hakan Safi’nin, Serhou Guirassy transferine sıcak baktığı ve kişisel olarak yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandığı iddia edildi.

Borussia Dortmund ile olan görüşmeler ise devam ediyor. Seçim sonrasında yeni başkanın transferi sonuçlandıracağı kaydedildi.

15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi
