Fenerbahçe'yi Dinamo Zagreb maçında bekleyen tehlike! "Truva atı olabilir"

10:4124/09/2025, Çarşamba
G: 24/09/2025, Çarşamba
UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Dinamo Zagreb'le karşılaşacak Fenerbahçe'yi bekleyen tehlikeyi duyurdular ve "Truva atı olabilir" yorumunda bulundular. İşte detaylar...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında bu akşam Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımı ile deplasmanda karşılaşacak. Maksimir Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak müsabaka öncesi Hırvat takımında iyimser bir hava hakim.

Hırvatistan Ligi'nde geçtiğimiz cumartesi günü oynadığı son maçında ezeli rakibi Hajduk Split'i 2-0 yenen Dinamo Zagreb'de, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Miha Zajc yaptığı asistle müsabakaya damga vuran isimlerden birisi oldu.

Geçtiğimiz ağustos ayında transfer olduğu Dinamo'da ilk lig maçına çıkan Zajc, Hırvat basınından da tam not aldı.

NTV Spor'un Jutarnji'den aktardığı habere göre; Sloven orta saha oyuncusu, başarılı performansıyla değerini göstererek hem eleştirmenleri hem de takım arkadaşlarını etkiledi.

Haberde, Miha Zajc'ın Fenerbahçe maçında Dinamo Zagreb için önemli bir silah olabileceği vurgulandı ve "Fenerbahçe'nin içeriden nasıl bir takım olduğunu bildiği için, bir bakıma bu önemli maçının Truva atı olabilir." yorumu yapıldı.

#Fenerbahçe
#Dinamo Zagreb
#Miha Zajc
