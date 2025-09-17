Yeni Şafak
FIFA'dan Türk kulübüne şok ceza: 6 puan daha sildiler

Selman Ağrıkan
15:1817/09/2025, Çarşamba
G: 17/09/2025, Çarşamba
İki sezon önce ülkemizi Avrupa'da temsil eden Türk kulübü, FIFA'dan gelen cezaların ardından eksi 17 puana geriledi.

Trendyol 1. Lig temsilcisi Adana Demirspor, FIFA'dan gelen haberle sarsıldı.

FIFA Disiplin Komitesi, Adana Demirspor'un 6 puanını sildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "FIFA Disiplin Komitesi tarafından Adana Demirspor Kulübüne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır" denildi.

Toplamda 18 puan silme cezası alan Adana temsilcisi, ligde eksi 17 puanla son sırada yer aldı.

Adana Demirspor iki sezon önce UEFA Konferans Ligi elemelerinde ülkemizi temsil etmişti.

