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Spor

Fred’in partneri şampiyon takımdan geliyor

11:22 - 12/06/2024 Çarşamba
Güncelleme: 11:23 - 12/06/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

Fenerbahçe’de yeni sezon transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Orta alana takviye yapacak olan sarı-lacivertliler Fred’in partnerini buldu. Fenerbahçe yönetimi oyuncunun transferi için talimat verdi. Detaylar haberimizde.

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Fenerbahçe, teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getirdikten sonra transfer çalışmalarını hızlandırdı.

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Fransız basını, Fenerbahçe'nin piyasa değeri 6 milyon euro olan orta saha oyuncusu Mady Camara’yı kadrosuna katmak istediğini yazdı.

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Foot Mercato'da yer alan habere göre, Yunan ekibi Olympiakos ile sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek olan Gineli orta saha oyuncusu Mady Camara, sarı-lacivertlilerin radarına girdi. 

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 Haberde, Jose Mourinho'nun Gineli orta saha oyuncusunu Roma'da çalıştığı dönemde de transfer etmek istediği belirtildi.


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AEK Atina, İstanbul Başakşehir, PAOK, Saint-Etienne ve Lille gibi takımlar da Camara'yı kadrosuna katmak istiyor.


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Mady Camara, Fenerbahçe'ye transfer olması durumunda Fred’in partneri olarak düşünülüyor.


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Oyun kurma becerisi ve pas trafiğini yönlendirmedeki başarısıyla dikkat çeken Camara, sözleşmesi sona ereceği için bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye katılacak.

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Piyasa değeri 6 milyon euro olan 27 yaşındaki futbolcu, merkez orta saha dışında ön libero ve on numara mevkilerinde de oynayabiliyor. 

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Bu sezon 29 maçta forma giyen Camara, 1 gol ve 1 asistle katkı sağladı.


#Fenerbahçe
#Fred
#Mady Camara
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