Fred’in partneri şampiyon takımdan geliyor

Fenerbahçe’de yeni sezon transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Orta alana takviye yapacak olan sarı-lacivertliler Fred’in partnerini buldu. Fenerbahçe yönetimi oyuncunun transferi için talimat verdi. Detaylar haberimizde.
Fenerbahçe, teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getirdikten sonra transfer çalışmalarını hızlandırdı.
Fransız basını, Fenerbahçe'nin piyasa değeri 6 milyon euro olan orta saha oyuncusu Mady Camara’yı kadrosuna katmak istediğini yazdı.
Foot Mercato'da yer alan habere göre, Yunan ekibi Olympiakos ile sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek olan Gineli orta saha oyuncusu Mady Camara, sarı-lacivertlilerin radarına girdi.
Haberde, Jose Mourinho'nun Gineli orta saha oyuncusunu Roma'da çalıştığı dönemde de transfer etmek istediği belirtildi.
AEK Atina, İstanbul Başakşehir, PAOK, Saint-Etienne ve Lille gibi takımlar da Camara'yı kadrosuna katmak istiyor.
Mady Camara, Fenerbahçe'ye transfer olması durumunda Fred’in partneri olarak düşünülüyor.
Oyun kurma becerisi ve pas trafiğini yönlendirmedeki başarısıyla dikkat çeken Camara, sözleşmesi sona ereceği için bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye katılacak.
Piyasa değeri 6 milyon euro olan 27 yaşındaki futbolcu, merkez orta saha dışında ön libero ve on numara mevkilerinde de oynayabiliyor.
Bu sezon 29 maçta forma giyen Camara, 1 gol ve 1 asistle katkı sağladı.