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Futbolda yeni dönem: Yeni kural uygulamaya geçti

Futbolda yeni dönem: Yeni kural uygulamaya geçti

Selman Ağrıkan
10:5918/06/2025, Çarşamba
G: 18/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun (IFAB) kalecilerin zaman geçirmesini önleyecek yeni kuralı, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda oynanan maçta ilk kez uygulandı.

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) tarafından düzenlenen 2025 Kulüpler Dünya Kupası'nda Güney Afrika ekibi Mamelodi Sundowns ile Güney Kore takımı Ulsan karşı karşıya geldi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Orlando şehrinde yer alan Inter & Co Stadyumu'nda oynanan mücadele Mamelodi Sundowns'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Mamelodi Sundowns-Ulsan maçında Uluslararası Futbol Birliği'nin (IFAB) yeni kuralı ilk kez uygulandı.

Mamel Sundows file bekçisi Williams, maçta topu elinde 8 saniyeden fazla tutunca, mücadelenin hakemi, Ulsan lehine kornet atışı kararı verdi.

Daha önceki kuralda, rakip takıma endirekt serbest vuruş verilmeden önce kalecinin topu bırakması için 6 saniyesi vardı ancak bu kural hakemler tarafından nadiren uygulanıyordu.

IFAB kitapçığına göre yeni kuralın uygulaması şu şekilde:


Artık bir kaleci topu elinde en fazla 8 saniye tutabilecek. Kaleci topu 8 saniyeden fazla tuttuğu takdirde, bir yandan görsel olarak 5 saniyelik bir geri sayım yapacak hakem, süre aşımında rakip takıma köşe vuruşu verecek.

#FIFA Kulüpler Dünya Kupası
#Ulsan Hora
#Mamel Sundow
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