Trendyol Süper Lig 8. haftasında Galatasaray evinde Beşiktaş’ı konuk edecek. Dev derbi bu akşam saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek. Sarı-kırmızılı ekip, derbiye tam kadro çıkıyor. Sakat veya cezalı oyuncusu bulunmayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, tüm kozlarını kullanacak. Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesinde 4 oyuncunun tedavilerine devam ediliyor. Siyah-beyazlı takımda sakatlığı süren Demir Ege Tıknaz, derbide forma giyemeyecek. Peki, Galatasaray - Beşiktaş derbisinin ilk 11’leri belli oldu mu? İşte Galatasaray - Beşiktaş maç kadrosu ve muhtemel 11’ler…

1 /20 Trendyol Süper Lig'in 8. haftasındaki derbide Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.



2 /20 RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Bahtiyar Birinci üstlenecek. Mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından yayınlanacak.



3 /20 Süper Lig'de son 3 sezon şampiyon olarak önemli başarı elde eden sarı-kırmızılı ekip, 2025-26 sezonuna da "7'de 7" yaparak iyi başladı. En yakın rakibinin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, sezonun ilk derbisinden de galibiyet çıkartarak "8'de 8" yapmaya çalışacak.



4 /20 Ligde 1 maçı eksik Beşiktaş, 6 müsabakada 4 galibiyet, 2 yenilgiyle 12 puan topladı. Siyah-beyazlılar, haftaya 5. sırada girdi.



5 /20 DERBİDE KİMLER KART SINIRINDA? Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, derbiye sarı kart sınırında çıkacak.



6 /20 Ligde geride kalan bölümde 3 sarı kart gören tecrübeli futbolcu, derbide kart görmesi halinde 9. haftadaki RAMS Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyecek.



7 /20 GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ’TA EKSİK VARMI, KİMLER SAKAT VE CEZALI? Sarı-kırmızılı ekip, derbiye tam kadro çıkacak. Kritik derbi öncesinde sakat veya cezalı oyuncusu bulunmayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, tüm futbolcularından yararlanabilecek.



8 /20 Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesinde 4 oyuncunun tedavilerine devam ediliyor. Siyah-beyazlı takımda sakatlığı süren Demir Ege Tıknaz, derbide forma giyemeyecek.



9 /20 GALATASARAY SÜPER LİG’DE YENİLGİSİZ Sarı-kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig'deki son 15 maçından galibiyetle ayrıldı. Ligde son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında deplasmanda Beşiktaş karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 15 karşılaşmayı kazandı. Galatasaray, söz konusu süreçte rakiplerinin ağlarını 41 kez sarsarken sadece 4 gol yedi.



10 /20 BEŞİKTAŞ LİGDE SON 2 MAÇI KAZANDI Beşiktaş, derbi öncesinde Süper Lig'de oynadığı son 2 karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrıldı. Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Zecorner Kayserispor'u deplasmanda 4-0 yenen siyah-beyazlı takım, 7. haftada ise sahasında Kocaelispor'u 3-1 mağlup etti.



11 /20 Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın yönetiminde bu sezon ilk kez üst üste iki resmi maçı kazandı. Siyah-beyazlılar, derbiden galibiyetle ayrılarak rakibiyle arasındaki puan farkını eritmek istiyor.



12 /20 Süper Lig'de çıktığı 7 maçı da kazanan Galatasaray, Beşiktaş derbisinden galibiyetle ayrılması durumunda tarihinin en iyi başlangıç rekorunu geliştirecek.



13 /20 Ligde ilk 7 haftada puan kaybı yaşamayan sarı-kırmızılılar, 2009-10 ve 2024-25 sezonlarındaki "6'da 6'lık" başlangıcını geride bırakarak rekor kırdı. Galatasaray, bu maçı da 3 puanla geçmesi halinde kendi rekorunu bir maç daha artıracak.



14 /20 Beşiktaş, Galatasaray ile geçen sezon oynadığı 3 karşılaşmada 2 galibiyet aldı. Siyah-beyazlı takım, ligde deplasmanda rakibine 2-1 mağlup olurken, sahasındaki mücadeleyi ise aynı skorla kazandı.



15 /20 Beşiktaş, geçen sezon başında oynanan Süper Kupa maçında ise rakibini 5-0 gibi farklı bir sonuçla geçmeyi başararak kupayı müzesine götürdü.



16 /20 BEŞİKTAŞ’TA GÖZLER RAFA SİLVA’DA Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Rafa Silva'nın son maçlardaki performansı teknik direktör Sergen Yalçın'ın yüzünü güldürüyor.Süper Lig'de bu sezonki 6 maçta 5 gol sevinci yaşayan Rafa Silva, takımının en büyük gol umudu konumunda bulunuyor.



17 /20 Zecorner Kayserispor maçında hat-trick yapan 32 yaşındaki oyuncu, ikas Eyüpspor ve Kocaelispor karşılaşmalarında da gol sevinci yaşadı.



18 /20 ICARDİ İÇİN ÖZEL MAÇ Sarı-kırmızılı takımdaki 4. sezonunu geçiren Icardi, Beşiktaş'a karşı 5 Süper Lig müsabakasına çıktı. 32 yaşındaki santrfor, söz konusu karşılaşmalarda 5 kez fileleri havalandırmayı başardı. Icardi, derbide gol sevinci yaşaması durumunda Milan Baros'u geçerek Galatasaray formasıyla siyah-beyazlılara en fazla gol atan yabancı oyuncu ünvanını alacak.



19 /20 OSİMHEN VE ABRAHAM DERBİDE OYNAYACAK MI?

Takımlarının son antrenmanlarında yer alan iki futbolcunun durumunun maç saatinde belli olacağı ve sağlık ekiplerinin karar vereceği belirtildi.