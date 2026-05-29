Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray ile Göztepe arasında flaş takas! Okan Buruk çok istiyor

Galatasaray ile Göztepe arasında flaş takas! Okan Buruk çok istiyor

12:2329/05/2026, Cuma
G: 29/05/2026, Cuma
DHA
Sonraki haber

Transfer çalışmalarında gaza basan Galatasaray, Göztepe'nin genç yıldızına talip oldu. İzmir temsilcisi ise sarı-kırmızılılardan o ismi kadrosuna katmak istiyor. Transferde takas ihtimali belirdi. İşte detaylar...

Süper Lig’de yeni sezon hazırlıkları kapsamında iç ve dış transferde hareketli günler geçirmeye başlayan Göztepe ile Galatasaray arasında transfer trafiği yoğunlaştı.

İzmir’in sarı-kırmızılı ekibi, Galatasaray’la yollarını ayırmaya hazırlanan golcü futbolcu Ahmed Kutucu’yu isterken, İstanbul temsilcisi ise Göz-Göz’ün sağ beki Arda Okan Kurtulan için harekete geçti. Geçen sezonu üst üste dördüncü kez şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk’un Arda Okan’ın mutlaka transfer edilmesi yönünde kurmaylara rapor verdiği kaydedildi.

Buruk’un Göztepe’de çalıştığı dönemde yakın ilişkiler kurduğu Onursal Başkan Mehmet Sepil’le de Arda transferi konusunda görüştüğü belirtildi. Göztepe cephesi ise yerli forvet transferinde geçen sezondan bu yana istediği Ahmed Kutucu’yu liste başı yaptı.

Galatasaray’da düzenli olarak forma şansı bulamayan 26 yaşındaki forvetin Göztepe’ye gelmeye sıcak baktığı kaydedildi. Göztepe futbol şubesini yöneten Sport Republic şirketi ise talipleri artan 23 yaşındaki Arda Okan Kurtulan için 15 milyon euro ve üzeri bir bonservis bedeli belirledi.

İki kulübün önümüzdeki günlerde her iki oyuncu için bir araya gelmesi bekleniyor. 

Göztepe, Fenerbahçe altyapısında yetişen Arda Okan'ı geçen sezon başında Adana Demirspor'dan almıştı.

#Galatasaray
#Göztepe
#Okan Buruk
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kamu Personel Seçme Sınavı başvuru ve sınav takvimi: ÖSYM KPSS lise, ön lisans, lisans ve DHBT sınavları ne zaman 2026?