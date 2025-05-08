Galatasaray Trabzon’u yenerse şampiyon olur mu? Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Trabzonspor evinde Galatasaray’ı konuk ediyor. 10 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Trabzonspor'a rakip olduğu son dört Süper Lig maçını kazanan Galatasaray, bu rekabetteki en uzun serisini tekrarlamayı hedefliyor. Peki, Galatasaray Trabzon’u yenerse şampiyon olur mu? İşte sorunun cevabı.

1 /13 Süper Lig’in 35. haftasında Trabzonspor deplasmanda Galatasaray’ı ağırlayacak. Papara Park’ta oynanacak kritik maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.



2 /13 Galatasaray'ı konuk ettiği son beş Süper Lig maçını kazanamayan Trabzonspor (3B 2M), bu rekabette daha uzun tek galibiyet hasretini Ocak 1997-Mart 2006 arasındaki dönemde yaşadı (10 maç).



3 /13 Trabzonspor'a rakip olduğu son dört Süper Lig maçını kazanan Galatasaray, bu rekabetteki en uzun serisini tekrarlamayı hedefliyor (Mayıs 2001-Mayıs 2003).



4 /13 Trabzonspor, 1985/86'dan (%92; 11/12) bu yana galibiyetlerinin en büyük bölümünü evinde aldığı Süper Lig sezonunu geçiriyor (%83; 10/12).



5 /13 Süper Lig'de bu sezon oynadığı 16 deplasman maçının 13'ünü kazanan Galatasaray (2B 1M), lig tarihinde dış sahada en yüksek galibiyet yüzdesi yakaladığı sezonu yaşıyor (%81).



6 /13 Bu sezon evinde oynadığı Süper Lig maçlarında Trabzonspor'dan daha fazla gole kapama yapan bir takım bulunmuyor (7). Gol yemediği son 14 iç saha maçında puan kaybetmeyen Trabzonspor, bu şekilde üst üste 15 galibiyet aldığı son seriyi Şubat 2000-Şubat 2002 arasında yakaladı.



7 /13 Süper Lig deplasmanlarındaki son 26 maçında da gol atan Galatasaray (toplam 70 gol), lig tarihinde Trabzonspor'un (28 maç; Aralık 2018-Temmuz 2020) ardından en uzun seriye sahip iki takımdan biri konumunda (Sivasspor; Şubat 2011-Nisan 2012 arasında 26 maç).



8 /13 Trabzonspor'un iç sahada oynadığı son beş Süper Lig maçında da gol katkısında bulunan Oleksandr Zubkov (5 gol & 2 asist), Opta'nın bu veriye sahip olduğu 2014/15'ten bu yana Caleb Ekuban'ın (Kasım 2020-Şubat 2021) ardından bordo-mavili formayla altı karşılaşmalık seri yakalayan ikinci isim olmayı hedefliyor.



9 /13 Galatasaray formasıyla bu sezon oynadığı resmi maçlarda 33 gol atan Victor Osimhen, kulüp tarihinde bir sezonda en yüksek sayıya ulaşan yabancı oyuncu olan Mario Jardel'in (34; 2000/01) rekorunu egale etmeyi hedefliyor.



10 /13 Trabzonspor'u çalıştıran Fatih Tekke'nin Süper Lig kariyerinde 2+ kez karşılaştığı 22 takım arasında puan alamadığı tek rakibi Galatasaray (5M).

11 /13 Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Süper Lig kariyerinde puan kaybetmeden en fazla karşılaştığı meslektaşı Fatih Tekke (5G).



12 /13 TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Trabzonspor - Galatasaray maçı 10 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS ekranlarından naklen yayınlanacak.

