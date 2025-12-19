Galatasaray yönetiminin en büyük transfer hayali ortaya çıktı

Galatasaray, devre arası transfer döneminde hareketli günler yaşayacak. Kadroda kullanmadığı birçok oyuncuyla yollarını ayırması planlanan sarı kırmızılıların kadrosuna da takviyeler yapması bekleniyor. Tüm bunların yanı sıra Galatasaray'da sezon sonu transfer piyasasına dair ses getirecek bir planlama var.
Başkan Dursun Özbek'in sezon sonundaki seçimlere giderken şampiyonluk başarısını elde ederek gitme amacında olduğu ve bu sebeple takımdaki eksiklerin giderilmesini istediği aktarıldı.
Herkes Galatasaray'ın devre arasındaki hedeflerine odaklanırken sarı kırmızılı yönetimin sezon sonu için çok önemli bir isim için girişimlerde bulunduğu ifade ediliyor.
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği futbolcunun Manchester United'da forma giyen Portekizli yıldız futbolcu Bruno Fernandes olduğu belirtiliyor.
Bruno Fernandes'in Manchester United ile sözleşmesi 2027 yazında sona eriyor.
Kulübüyle yeni kontrat yapmayan Fernandes'in sezon sonunda takımdan ayrılabileceği ifade ediliyor. 31 yaşındaki oyuncunun sezon sonu transfer döneminde kadrodan çok uygun bir rakama çıkış yapabileceği ve çok daha büyük bir kontrat isteyebileceği aktarılıyor.
Galatasaray'ın Hagi standardında gördüğü Bruno Fernandes'i kadrosuna katarak 10 numara bölgesini tartışmasız bir isimle güçlendirmek istediği ifade ediliyor.
Galatasaray'ın Bruno Fernandes için yıllık 15 milyon Euro'yu bulan bir kontrat hazırladığı da gelen haberler arasında.
Bruno Fernandes, Manchester United formasıyla çıktığı 307 maçta 103 gol attı 93 de asist yapma başarısı gösterdi.
Bruno Fernandes önceki günlerde Manchester United yönetimine dair önceki günlerde çarpıcı açıklamalar yapmıştı. Fernandes'in mesajları şöyle;
"Manchester United yönetimi sezon başında bana karşı 'Gidersen bizim için dert değil' tavrını gösterdi. Bu tavır beni çok üzdü. Ancak Ruben Amorim beni takımda tutmak istediği için beni göndermeye cesaret edemediler. Niye üzüldüğümü de söyleyeyim. Ben Manchester United için her şeyimi verdim. Hep oynuyorum. İyi veya kötü ama elimden geleni sonuna kadar yapıyorum. Ancak etrafımda bu kulübe benim kadar değer vermeyen, bu kulübü umursamayan oyuncular görüyorum. Bu tavrı hak etmedim."