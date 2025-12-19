Galatasaray yönetiminin en büyük transfer hayali ortaya çıktı

Bruno Fernandes önceki günlerde Manchester United yönetimine dair önceki günlerde çarpıcı açıklamalar yapmıştı. Fernandes'in mesajları şöyle;





"Manchester United yönetimi sezon başında bana karşı 'Gidersen bizim için dert değil' tavrını gösterdi. Bu tavır beni çok üzdü. Ancak Ruben Amorim beni takımda tutmak istediği için beni göndermeye cesaret edemediler. Niye üzüldüğümü de söyleyeyim. Ben Manchester United için her şeyimi verdim. Hep oynuyorum. İyi veya kötü ama elimden geleni sonuna kadar yapıyorum. Ancak etrafımda bu kulübe benim kadar değer vermeyen, bu kulübü umursamayan oyuncular görüyorum. Bu tavrı hak etmedim."