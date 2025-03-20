Galatasaray'a büyük şok: Victor Osimhen için 11 yıldız kovulacak

Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen için radikal bir karar alındı. Victor Osimhen'in transferi için bir kulüp, 11 yıldızını kovmaya hazırlanıyor.

1 /6 Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldız oyuncusu Victor Osimhen'in taliplileri artmaya devam ediyor. Sarı kırmızılı takımın, Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Osimhen için, Avrupa'nın önemli kulüpleri devreye girdi.

2 /6 Osimhen'in onay vermesi halinde Galatasaray'ın da bu transfer için devreye gireceği ve Nijeryalı yıldızın bonservisini almaya çalışacağı biliniyor.

3 /6 Ayrıca İngiliz basınında yer alan habere göre; bir Premier Lig devi, Osimhen için radikal bir karar almış durumda.

4 /6 Daily Mail'in haberine göre; Chelsea, Nijeryalı yıldız Victor Osimhen’in 75 milyon Euro’luk serbest kalma maddesini ödeyebilmek için kadrosundan 11 oyuncuyu çıkarmayı planlıyor.

5 /6 Chelsea'nin yıldız santrfor hamlesi için Raheem Sterling, Ben Chilwell, Trevoh Chalobah, Kepa Arrizabalaga, David Datro Fofana, Joao Felix, Axel Disasi ve Renato Veiga'yı takımdan göndereceği bildirildi.