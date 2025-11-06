Galatasaray'a tarihi gelir: Dudak uçuklatan para kasaya girdi

Galatasaray deplasmanda Ajax'ı 3-0 mağlup etti. Bu galibiyet sonrasında Galatasaray, tarihi bir gelir elde etti.

Hat-trick yapan Osimhen, maçın kahramanı oldu.

Galatasaray, Ajax galibiyetiyle 2.1 milyon euroluk primini kasasına koydu.

Son 3 maçını kazanan Galatasaray, 6.3 milyon euroyu kasasına ekledi.