Galatasaray'a tarihi gelir: Dudak uçuklatan para kasaya girdi

Galatasaray'a tarihi gelir: Dudak uçuklatan para kasaya girdi

6/11/2025, Perşembe
G: 6/11/2025, Perşembe
Galatasaray deplasmanda Ajax'ı 3-0 mağlup etti. Bu galibiyet sonrasında Galatasaray, tarihi bir gelir elde etti.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Ajax'ı 3-0 mağlup etti.

Hat-trick yapan Osimhen, maçın kahramanı oldu.

Bu galibiyet sonrasında Galatasaray, tarihi bir gelir elde etti.

Galatasaray, Ajax galibiyetiyle 2.1 milyon euroluk primini kasasına koydu.

Son 3 maçını kazanan Galatasaray, 6.3 milyon euroyu kasasına ekledi.

Ayak bastı parasıyla birlikte Galatasaray toplamda 32.2 milyon euro kazandı.

