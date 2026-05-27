Galatasaray'da yeni sezonun ilk imzası belli oldu! Dursun Özbek kararını verdi

Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden başkanlığa seçilmişti. Özbek'in ilk icraati belli oldu. Sarı-kırmızılılarda ilk imzalar atılıyor.
Geçtiğimiz cumartesi günü tek aday olarak girdiği seçimli olağan genel kurulda 1.780 oyla iki yıllığına yeniden başkan seçilen Dursun Özbek yeni dönem için planlamalara başladı.
Özbek’in ilk adımı dört sene üst üste kazanılan şampiyonluğun en büyük mimarı Okan Buruk ile alakalı olacak.
Başkan, görev süresi boyunca yine tecrübeli hoca ile çalışacağını bir kere daha ilan edecek. Yorucu sezonun ardından Okan Buruk, tatile çıktı. Buruk, 30 Mayıs’ta Puskas Arena’da PSG-Arsenal arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finalini statta canlı izleyecek.
Tecrübeli hoca dönüşünde ise Başkan Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu ile kadro planlaması ve transferdeki yol haritası hakkında bir toplantı yapacak. Üçlü zirvede takımdan gidecek ve kalacak oyuncular da masaya yatırılacak.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre mazbatasını 1 Haziran’da alacak olan Başkan Dursun Özbek yeni yönetimiyle birlikte Ankara’ya giderek temaslarda bulunacak.
Ardından da Okan Buruk ile iki yıllık yeni sözleşme imzalayıp beşinci şampiyonluğa olan güvenini ortaya koyacak. Haziran ayında transfer atağına geçecek olan yönetim, güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvayacak.