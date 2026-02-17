Galatasaraylı minik taraftar Şampiyonlar Ligi seremonisine damga vurdu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında İtalyan ekibi Juventus’u konuk etti. Mücadele öncesinde minik bir taraftar, Şampiyonlar Ligi seremonisine damga vurdu.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray evinde İtalyan ekibi Juventus ile karşılaştı.
Galatasaray taraftarı, Juventus maçında da takımını yalnız bırakmadı.
RAMS Park’ta oynanan müsabakada tribünleri dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla futbolcuları maça hazırladı.
Ayrıca mücadele öncesinde minik bir taraftar, Şampiyonlar Ligi seremonisine damga vurdu.
Kameraların çektiği anda ‘Bozkurt’ işareti yapan minik taraftar, sosyal medyada gündem oldu.