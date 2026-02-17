Yeni Şafak
Galatasaraylı minik taraftar Şampiyonlar Ligi seremonisine damga vurdu

17/02/2026, Salı
17/02/2026, Salı
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında İtalyan ekibi Juventus’u konuk etti. Mücadele öncesinde minik bir taraftar, Şampiyonlar Ligi seremonisine damga vurdu.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray evinde İtalyan ekibi Juventus ile karşılaştı.

Galatasaray taraftarı, Juventus maçında da takımını yalnız bırakmadı.

RAMS Park’ta oynanan müsabakada tribünleri dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla futbolcuları maça hazırladı.

Ayrıca mücadele öncesinde minik bir taraftar, Şampiyonlar Ligi seremonisine damga vurdu.

Kameraların çektiği anda ‘Bozkurt’ işareti yapan minik taraftar, sosyal medyada gündem oldu.

