Golleriyle Süper Lig'i sallamıştı! Rey Manaj Türkiye'ye dönüyor

18:172/01/2026, Cuma
Sivasspor formasıyla Süper Lig'e damga vuran isimlerden Rey Manaj, transfer olduğu Birleşik Arap Emrlikleri'nden ayrılmayı planlıyor. Yıldız ismin, menajeri aracılığı ile haber gönderdiği iddia edildi.

Sivasspor'un sezon öncesi Birleşik Arap Emirlikleri takımı Sharjah FC'ye 2 milyon euro karşılığında gönderdiği Rey Manaj için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Sözcü'nün haberine göre Rey Manaj, menajeri aracılığıyla Sivasspor'a haber gönderdi. Tecrübeli forvetin yeniden kırmızı-beyazlı formayı giymek istediği aktarıldı.

Rey Manaj, Sharjah FC ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı. Birleşik Arap Emirlikleri takımıyla 16 maça çıkan deneyimli isim, 6 gollük skor katkısı verdi.

