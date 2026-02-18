Görüntüler şoke etti! Jhon Duran ilk maçında sahayı ringe çevirdi: WWE hareketleri sosyal medyayı salladı

Fenerbahçe'den Zenit'e transfer olan 22 yaşındaki santrfor, yeni takımındaki kariyerine olaylı bir başlangıç yaptı.
Rusya Premier Ligi ekiplerinden Zenit'e Şubat ayı başında Fenerbahçe'den ayrılarak transfer olan Kolombiyalı golcü Jhon Durán, yeni takımıyla çıktığı ilk hazırlık maçında olay yarattı.
22 yaşındaki futbolcu, FC Krasnodar'a karşı oynanan dostluk karşılaşmasının henüz 5. dakikasında rakip savunmacıya yaptığı sert müdahaleyle gündeme oturdu.
Durán, maçın başında rakip savunmacıyla girdiği ikili mücadele sırasında adeta bir güreş hareketi yaparak oyuncuyu başından kavradı ve yere düşürdü.
Bu müdahale, sosyal medyada "WWE tarzı" veya "MMA benzeri" olarak nitelendirildi ve birçok futbolsever tarafından kırmızı kartlık olarak değerlendirildi. Ancak hakem, olayı sadece sarı kartla geçiştirdi.
Maçın dostluk niteliğinde olması ve seyircisiz oynanması, müdahalenin şiddetini daha da dikkat çekici kıldı.
İşte Jhon Duran'ın rakibine yaptığı hareket...