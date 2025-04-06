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Jose Mourinho'nun görüntüsü dikkati çekti: Taraftarların önünde barıştılar!

Jose Mourinho'nun görüntüsü dikkati çekti: Taraftarların önünde barıştılar!

21:356/04/2025, Pazar
G: 6/04/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, Süper Lig'in 30. haftasında oynadıkları ve 4-1 kazandıkları Trabzonspor maçında verdiği fotoğrafla dikkati çekti.

Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın yıldızlaştığı karşılaşmada Trabzonspor'u 4-1 yendi. Sarı Lacivertlilerde kazanılan karşılaşmada Maximin de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Uzun süredir aralarında sorun olduğu belirtilen Mourinho ve Maximin, Trabzonspor maçında barıştı. Portekizli teknik adamın 11 başlattığı oyuncu, ikinci yarıda sahadan alındıktan sonra Mourinho ile sarıldı.

Portekizli teknik adam, saha kenarına aldığı futbolcusunun yanına giderek onu tebrik etti ve yedek kulübesine beraber yürüdü.

Maximin ile Mourinho'nun bu görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi gördü. Stadyumdaki Fenerbahçeli taraftarlar da bu anı ayakta alkışladı.

Maximin derbideki performansı sosyal medyada da takdirle karşılandı. Yıldız oyuncu yaptığı asistle maçı kazandıran isimlerden biri oldu.

Maximin Mourinho ile ilgili maç sonunda şunları söyledi;


"Benim hocayla hiçbir problemim yok. Jose Mourinho'yu çok seviyorum. Kendisi de bana göre aynı hisleri paylaşıyordur. Sosyal medyada gördüğünüz her şey gerçek değil. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Teknik Direktör olmak da kolay değil. Çünkü tercih yapmaları gerekiyor. Benim yapmam gereken fırsat geldiği zaman elimden gelenin en iyisini yapmaktı. Benim için önemlisi Fenerbahçe. Çünkü Fenerbahçe oyunculardan daha büyük."

#Fenerbahçe
#Mourinho
#Maximin

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