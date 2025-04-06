Jose Mourinho'nun görüntüsü dikkati çekti: Taraftarların önünde barıştılar!

Maximin Mourinho ile ilgili maç sonunda şunları söyledi;





"Benim hocayla hiçbir problemim yok. Jose Mourinho'yu çok seviyorum. Kendisi de bana göre aynı hisleri paylaşıyordur. Sosyal medyada gördüğünüz her şey gerçek değil. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Teknik Direktör olmak da kolay değil. Çünkü tercih yapmaları gerekiyor. Benim yapmam gereken fırsat geldiği zaman elimden gelenin en iyisini yapmaktı. Benim için önemlisi Fenerbahçe. Çünkü Fenerbahçe oyunculardan daha büyük."