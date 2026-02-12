Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Kadıköy’e sürpriz dönüş! İngilizler duyurdu: Portekizli teknik adam Fenerbahçe’ye rakip oluyor

Kadıköy’e sürpriz dönüş! İngilizler duyurdu: Portekizli teknik adam Fenerbahçe’ye rakip oluyor

10:0012/02/2026, Perşembe
G: 12/02/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Nottingham Forest’ta Sean Dyche dönemi resmen sona erdi. İngiliz ekibinin hoca koltuğu için en güçlü adayı ise sarı-lacivertli taraftarların yakından tanıdığı Vitor Pereira.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Nottingham Forest, teknik direktör Sean Dyche ile yollarını ayırdı.


The Athletic'e göre; Nottingham Forest, Sean Dyche sonrası en güçlü aday olarak Vitor Pereira'yı belirledi.


Anlaşma sağlanması halinde Fenerbahçe maçında Nottingham Forest’ın başında Vitor Pereira olabilir. 


#Fenerbahçe
#UEFA Avrupa Ligi
#Nottingham Forest
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bolu TOKİ kurası canlı İZLE: TOKİ Bolu kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı