Kadıköy’e sürpriz dönüş! İngilizler duyurdu: Portekizli teknik adam Fenerbahçe’ye rakip oluyor

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Nottingham Forest’ta Sean Dyche dönemi resmen sona erdi. İngiliz ekibinin hoca koltuğu için en güçlü adayı ise sarı-lacivertli taraftarların yakından tanıdığı Vitor Pereira.

1 /3 Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Nottingham Forest, teknik direktör Sean Dyche ile yollarını ayırdı.



2 /3 The Athletic'e göre; Nottingham Forest, Sean Dyche sonrası en güçlü aday olarak Vitor Pereira'yı belirledi.

