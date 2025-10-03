Yeni Şafak
Kerem Aktürkoğlu’ndan bomba itiraf: ‘Fenerbahçe’ye gelmeyi beni o ikna etti’

11:013/10/2025, Cuma
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 2. haftasında Nice’i 2-1 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Maçın kahramanı, 3. ve 25. dakikalarda attığı iki golle Kerem Aktürkoğlu oldu. Milli yıldız karşılaşma sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında sahasında Nice'i 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertliler adına 2 gol kaydeden Kerem Aktürkoğlu, açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Kerem, "Çok önemli bir galibiyet oldu. Camiamızın ihtiyacı vardı. Yeni hocamızla, yeni başkanımızla yeni sistemimiz var. Yeni arkadaşlarımız var. Ben de yeniyim.


Biraz süreye ihtiyacımız vardı. Takımca iyiye gidiyoruz. Anlık olmuyor, belirli bir süreye ve taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var.


Onların da desteğini hissedince çok iyi oynadık." dedi.


"BENİ İSMAİL YÜKSEK İKNA ETTİ"


İsmail Yüksek ile ilgili konuşan Aktürkoğlu, "İsmail Yüksek, çok yakın arkadaşım yıllardır. Buraya gelmeden önce sürekli konuşuyordum. 

Beni o ikna etti. Müthiş oynuyor. Maçın yıldızı oydu. Ayağına yüreğine sağlık. Buradaki arkadaşlık ortamında bana çok yardımcı oldu.


Diğer arkadaşlarımla da çok iyiyim. İrfan, Çağlar, Cenk Abi, herkesle çok iyiyim." ifadelerini kullandı.


