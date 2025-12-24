Yeni Şafak
Lucas Torreira Galatasaray'dan ayrılıyor mu? 12 milyon dolarlık teklif…

Lucas Torreira Galatasaray’dan ayrılıyor mu? 12 milyon dolarlık teklif…

14:2224/12/2025, Çarşamba
G: 24/12/2025, Çarşamba
Galatasaray taraftarının sevgilisi, orta sahanın "vazgeçilmez" ismi olan Uruguaylı yıldız Lucas Torreira için çarpıcı bir transfer iddiası gündeme geldi.

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için Arjantin basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.


El Crack Deportivo'nun haberine göre; Boca Juniors, sarı kırmızılı ekibin Uruguaylı orta sahası Lucas Torreira'ya talip oldu. Sarı-lacivertliler, Milton Delgado’nun satılma ihtimalinden dolayı yönetimi yeni bir ön libero arayışına ittiği bildirildi.


Haberde kulüp başkanı Juan Roman Riquelme’nin Lucas Torreira için yaklaşık 12 milyon dolarlık bir teklif sunması halinde sürecin hızlanabileceği öne sürüldü.


Aynı haberde, Boca’nın Lucas Torreira’yı kadrosuna katması durumunda projeyi daha da büyütüp Paulo Dybala gibi bir yıldızla birlikte ses getirecek bir hamle yapabileceği iddia edildi.


Uruguaylı oyuncunun temsilcisi Pablo Bentancur, birkaç ay önce yaptığı açıklamalarla bu iddiaların dozunu düşürmüştü. 

Bentancur, Carve Deportiva’ya verdiği demeçte Torreira’nın Galatasaray için çok önemli olduğunu ve kısa vadede transferin zor göründüğünü vurgulamıştı.


#Galatasaray
#Lucas Torreira
#Boca Juniors
