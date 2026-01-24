Masuaku'dan sürpriz transfer! Şampiyonluk mücadelesi veren takıma gidiyor

Beşiktaş'ın eski sol beki Arthur Masuaku, sürpriz bir transfere imza atıyor. Tecrübeli oyuncu, şampiyonluk mücadelesi veren takımla anlaşmaya vardı.
Beşiktaş'la sözleşmesi sona erdikten sonra İngiltere Premier Lig ekibi Sunderland'e imza atan Arthur Masuaku, sezonun ikinci yarısında başka bir takımda forma giyecek.
NTV Spor'un L'Equipe'ten aktardığı habere göre Masuaku'nun, kiralık transferi için Fransa Ligue 1 takımı Lens ve Sunderland anlaşmaya vardı. 32 yaşındaki sol bekin sezon sonuna kadar kiralanacağı ve hafta başında imza için Fransa'ya gideceği belirtildi.
Sunderland'de bu sezon 4 maça çıkan Masuaku, gol veya asist kaydedemedi. Deneyimli futbolcu kariyerinde daha önce West Ham United, Olympiakos ve Valenciennes formalarını da giymişti.
Fransa Ligue 1'de Lens bu sezon şampiyonluk mücadelesi veriyor. 1 maçı eksik olan Lens, topladığı 43 puanla PSG'nin 2 puan ardında yer alıyor. Lens, ligde oynadığı 18 maçta 14 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi elde etti.