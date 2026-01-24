Masuaku'dan sürpriz transfer! Şampiyonluk mücadelesi veren takıma gidiyor

NTV Spor'un L'Equipe'ten aktardığı habere göre Masuaku'nun, kiralık transferi için Fransa Ligue 1 takımı Lens ve Sunderland anlaşmaya vardı. 32 yaşındaki sol bekin sezon sonuna kadar kiralanacağı ve hafta başında imza için Fransa'ya gideceği belirtildi.