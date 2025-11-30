Messi koleksiyonuna bir kupa daha ekledi: Inter Miami konferans şampiyonu oldu

Lionel Messi'li Inter Miami, Doğu Konferansı finalinde New York City'yi Allende, Silvetti ve Segovia'nın golleriyle 5-1 mağlup ederek adını MLS Cup finaline yazdırdı. Bu dominant galibiyetle Inter Miami, kulüp tarihinde ilk kez final heyecanı yaşayacak. Messi ve takımının finaldeki rakibi ise Batı Konferansı'nın şampiyonu, Thomas Müller'li Vancouver Whitecaps oldu.

1 /6 Lionel Messi'li Inter Miami, Doğu Konferansı finalinde New York City ile Chase Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Allende (3), Silvetti ve Segovia, pembe-siyahlı ekibin galibiyet gollerini atarken New York City'nin tek golünü Haak kaydetti.



2 /6 Rakibini 5-1 mağlup eden Inter Miami, tarihinde ilk kez adını MLS Cup'ta finale yazdırdı.



3 /6 Javier Mascherano'nun ekibi, San Diego'yu geçerek finale kalan Batı Konferansı şampiyonu Thomas Müller'li Vancouver Whitecaps ile kozlarını paylaşacak.



4 /6 MLS Cup finali 6 Aralık'ta TSİ 22.30'da oynanacak.



5 /6 Messi, 46. kupasını kazandı Kariyerinde Dünya Kupası, Copa America (2), UEFA Şampiyonlar Ligi (4), LaLiga (10), Ligue 1 (2), UEFA Süper Kupa (3), FIFA Kulüpler Dünya Kupası (3), İspanya Kupası (7), İspanya Süper Kupa (8), Supporters' Shield, Leagues Cup, Finalissima ve Fransa Süper Kupa kazanan Lionel Messi, yeni bir zafere daha imza attı.

