Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Ne Osimhen ne Icardi ne Sane: Montella İtalyanları Galatasaraylı yıldız için uyardı!

Ne Osimhen ne Icardi ne Sane: Montella İtalyanları Galatasaraylı yıldız için uyardı!

14:4917/02/2026, Salı
G: 17/02/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

A Milli Futbol Takım teknik direktörü Vincenzo Montella bu akşam oynanacak Galatasaray - Juventus maçı öncesinde çarpıcı açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adam Galatasaraylı yıldızı hedef göstererek ‘ona dikkat edin’ uyarısında bulundu.

Vincenzo Montella, Galatasaray ile Juventus arasında oynanacak Juventus maçı öncesi La Gazzetta'ya konuştu.


"Spalletti, Juventus'a net bir kimlik kazandırdı ve birçok oyuncu onun gelmesinden bu yana gelişti. Inter'in 15 puan farkı çok büyük, ama Juventus altı yıldır şampiyon olamıyor. Futbol döngüseldir, Juventus'un da zamanı gelecek ama seviyeyi yükseltmek için takviyeye ihtiyaç var. Luciano bir numara ve Juventus'u gelecekte de hak ettiğini kanıtladı."


"Spalletti, teknik direktör olarak dahidir. Meraklı, yetenekli ve oyunu çok az kişinin yapabildiği gibi okuyabiliyor.”


"Kenan Yıldız artık daha istikrarlı, Juventus'un 10 numarasını hak ettiğini kanıtlıyor. Kenan ve Del Piero farklı özelliklere sahip, ancak şutlarında benzerlikler var. Kenan Yıldız'ın kaderinde başarı yazdığını, kişiliğini hemen fark ettik. Almanya'ya karşı oynadığı ilk maçında gol attı. Onun için sıradan bir maç değildi."


"Kenan Yıldız, Avrupa'nın en büyük yeteneklerinden biri. Lamine Yamal, Bellingham, Arda Güler ve Kenan Yıldız!”


"Hakan Çalhanoğlu'nu çok motive buldum, artık oyunu inanılmaz bir kolaylıkla okuyor. Ona sahip olduğum için şanslıyım, Chivu da Inter'de şanslı, Inter şampiyonluk için favori."

“Spalletti Juventus'a kimlik kazandırdı ama Galatasaray'ı küçümsemek hata olur. Benim Yunus'uma dikkat edin.”


"Milli takımla Ali Sami Yen'de oynadık ve başından sonuna kadar bizi desteklediler. Galatasaray evinde bambaşka bir takım oluyor. Canlı ve çok golün olacağı bir maç bekliyorum, iki takım da açık bir futbol oynuyor."

"Victor Osimhen sadece Türkiye'de değil, İtalya'da da başka bir gezegenden oyuncu gibiydi. Mauro Icardi olağanüstü bir golcü ve eski seviyesine dönüyor. Ama Galatasaray çok daha fazlası. Lucas Torreira ve Yunus Akgün de var. Onu Adana'da çalıştırdım, 2000 doğumlu, yetenekli ve karakterli bir forvet. Galatasaray'ı küçümsemek büyük hata olur."


#Galatasaray
#Juventus
#Montella
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Emekli bayram ikramiyesi için hesaplama! SSK, Bağ-Kur, 4A, 4B, 4C emeklilerine ödeme tarihleri...