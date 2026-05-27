Premier Lig'e çıkan Hull City ilk transferini Galatasaray'dan yapıyor

Premier Lig'e çıkan Hull City ilk transferini Galatasaray'dan yapıyor

09:3727/05/2026, Çarşamba
Gelecek sezon İngiltere Premier Lig'de mücadele edecek Hull City, ilk transferini Galatasaray'dan yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın bazı yıldızları Avrupa ekiplerinin radarında. Bu isimlerden biri de Roland Sallai. İngiliz ekiplerinin Macar futbolcunun peşinde olduğu ifade edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre, Premier Lig ekipleri, Sallai için harekete geçmeye hazırlanıyor. Tottenham, Fulham, Nottingham Forest ve Hull City'nin Sallai ile ilgili bilgi aldığı ortaya çıktı.


Galatasaray'ın Sallai için 20 milyon euronun üzerinde değer biçtiği belirtildi.

Sarı-kırmızılılar, 20 milyon euro nakit artı bonusları içeren bir teklif gelmediği sürece hiçbir kulüple pazarlık masasına bile oturmayacak.

Sallai bu sezon Galatasaray formasıyla 47 maça çıktı. 29 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 6 asistlik skor katkısı verdi.

