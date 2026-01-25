Real Madrid'de Arda Güler resitali

La Liga’da Villarreal’i 2-0 mağlup eden Real Madrid, maç fazlasıyla zirveye çıktı. Mücadeleye ilk 11’de başlayan Arda Güler ise performansıyla büyük beğeni topladı.
Real Madrid, La Liga’nın 21. haftasında deplasmanda Villarreal’i 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.
Eflatun-beyazlılara üç puanı getiren goller, biri penaltıdan olmak üzere Kylian Mbappe’den geldi.
Bu sonucun ardından Real Madrid puanını 51’e yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.
Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan milli futbolcumuz Arda Güler, sahada kaldığı 80 dakikalık sürede ortaya koyduğu performansla dikkat çekti. Özgüveni ve top tekniğiyle öne çıkan genç yıldız, taraftarlardan alkış aldı.
Mücadelenin 20. dakikasında Arda Güler’in Villarreal savunmasına yaşattığı anlar öne çıktı. İki rakibini çalımlayarak ceza sahasına yaklaşan Arda’nın şutunda Villarreal kalecisi Luiz Junior gole izin vermedi.
Genel performansıyla olumlu bir görüntü çizen Arda Güler, Real Madrid adına sahanın dikkat çeken isimlerinden biri oldu. 20 yaşındaki futbolcu performansıyla İspanyol basınından da övgü aldı.