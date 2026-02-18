Rıdvan Dilmen maç sonu tarih verdi: ‘Özel bir gün olacak, bu başka bir şey’

“Galatasaray'ın maçı bitiren 11'ine bak. Sane, İcardi, Osimhen, Boey hepsi sahada. Bırak 3.5 yıllık Okan Buruk dönemini; 1905'ten beri Galatasaray'da bu kadar dolu bir kadro yok. Hiç böyle bir kadro görmedik. Bana göre Fenerbahçe'nin ligde kadro genişliği vardı. Galatasaray da transferde derinleştirdi. Boey, Lang takıma katıldı. Muhteşem bir 18 kişilik kadro oluştu.”



