Sabri Sarıoğlu'na Milli Takım'da tepki yağıyor: "Hemen bugün istifa et"

U19 Milli Takım Teknik Direktörü Sabri Sarıoğlu, inişli çıkışlı performansı ve kadro tercihleriyle sporseverler tarafından sosyal medyada tepki gördü.
Türkiye, UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elit Tur ilk maçında Portekiz ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı ve grup aşamasına bir puanla başladı.
Sabri Sarıoğlu yönetiminde inişli çıkışlı performans sergileyen genç milliler, U19 Şampiyonası eleme turlarında gruptan çıkarak elit turuna kalmıştı.
Kadro tercihleri ve alınan sonuçlarla eleştiri konusu olan Sabri Sarıoğlu'na sporseverler sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Bazı taraftarlar 40 yaşındaki çalıştırıcıyı istifaya davet etti.
Futbol yorumcusu Serkan Akkoyun kadro tercihlerinden dert yandı.
"Sabri Sarıoğlu, futbolun yanında atletizm de yaptığı için takımıyla maçlara çıkmayan bir forveti, gol kralı Adnan'ın yerine kadroya aldı..."
"Rekorlar kıran Trabzonspor U-19 Takımı'ndan sadece Bican oynuyor. Kalede Ahmet yok. Oğuzhan oyuna dahi girmedi."