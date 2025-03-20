Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Sabri Sarıoğlu'na Milli Takım'da tepki yağıyor: "Hemen bugün istifa et"

Sabri Sarıoğlu'na Milli Takım'da tepki yağıyor: "Hemen bugün istifa et"

17:0220/03/2025, Perşembe
G: 20/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

U19 Milli Takım Teknik Direktörü Sabri Sarıoğlu, inişli çıkışlı performansı ve kadro tercihleriyle sporseverler tarafından sosyal medyada tepki gördü.

Türkiye, UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elit Tur ilk maçında Portekiz ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı ve grup aşamasına bir puanla başladı.

Sabri Sarıoğlu yönetiminde inişli çıkışlı performans sergileyen genç milliler, U19 Şampiyonası eleme turlarında gruptan çıkarak elit turuna kalmıştı.

Kadro tercihleri ve alınan sonuçlarla eleştiri konusu olan Sabri Sarıoğlu'na sporseverler sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Bazı taraftarlar 40 yaşındaki çalıştırıcıyı istifaya davet etti.

Futbol yorumcusu Serkan Akkoyun kadro tercihlerinden dert yandı.


"Sabri Sarıoğlu, futbolun yanında atletizm de yaptığı için takımıyla maçlara çıkmayan bir forveti, gol kralı Adnan'ın yerine kadroya aldı..."

"Rekorlar kıran Trabzonspor U-19 Takımı'ndan sadece Bican oynuyor. Kalede Ahmet yok. Oğuzhan oyuna dahi girmedi."

#Sabri Sarıoğlu
#Türkiye U19
#A Milli Takım

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Akşam ezanı saat kaçta? 20 Mart Hatay Mersin Adana il il iftar vakitleri