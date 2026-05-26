Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Şampiyon kulüp tarihinde ilk kez Bundesliga’dan düştü: Maç sonu herkes şok oldu!

Şampiyon kulüp tarihinde ilk kez Bundesliga’dan düştü: Maç sonu herkes şok oldu!

07:4026/05/2026, Salı
G: 26/05/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Bundesliga'nın en köklü, en yüksek bütçeli eski şampiyonlarından Wolfsburg, play-out finalinin rövanşında 10 kişi kaldığı maçta 2-1 mağlup oldu. 1997 yılından beri aralıksız olarak en üst ligde mücadele eden ve bu gece yarısı 29 yıllık Bundesliga serüveni acı bir şekilde son bulan kulübün oyuncuları maç sonu adeta yıkıldı.

Bundesliga Play-Out turu rövanş maçında Paderborn, sahasında Wolfsburg’u 2-1 mağlup ederek gelecek sezon Bundesliga’da mücadele etmeye hak kazandı.


Paderborn'un gollerini 37. dakikada Filip Bilbija ile 99. dakikada Laurin Curdakaydetti. Wolfsburg'da fileleri 2. dakikada Dzenan Pejcinovic havalandırdı.


Wolfsburg'da Joakim Maehle, 13. dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı.


İki maç sonunda üstünlüğü sağlayan Paderborn, taraftarı önünde büyük sevinç yaşarken, Wolfsburg için ise kötü senaryo gerçekleşti.


Alman ekibi, alınan sonuçla birlikte gelecek sezon Bundesliga 2’de mücadele edecek.

Play-out eşleşmesinde etkili bir performans ortaya koyan Paderborn, yeniden Almanya’nın en üst ligine yükselirken; Wolfsburg uzun yıllar sonra Bundesliga’ya veda etmiş oldu.


#Wolfsburg
#Bundesliga
#Almanya
#Paderborn
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
12. Yargı Paketi'nde son durum! Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı: Araç satışları, veraset ilanları, infaz düzenlemesi için kritik detaylar