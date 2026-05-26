Şampiyon kulüp tarihinde ilk kez Bundesliga’dan düştü: Maç sonu herkes şok oldu!

Bundesliga'nın en köklü, en yüksek bütçeli eski şampiyonlarından Wolfsburg, play-out finalinin rövanşında 10 kişi kaldığı maçta 2-1 mağlup oldu. 1997 yılından beri aralıksız olarak en üst ligde mücadele eden ve bu gece yarısı 29 yıllık Bundesliga serüveni acı bir şekilde son bulan kulübün oyuncuları maç sonu adeta yıkıldı.

Paderborn'un gollerini 37. dakikada Filip Bilbija ile 99. dakikada Laurin Curda kaydetti. Wolfsburg'da fileleri 2. dakikada Dzenan Pejcinovic havalandırdı.



Wolfsburg'da Joakim Maehle, 13. dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı.



İki maç sonunda üstünlüğü sağlayan Paderborn, taraftarı önünde büyük sevinç yaşarken, Wolfsburg için ise kötü senaryo gerçekleşti.



Alman ekibi, alınan sonuçla birlikte gelecek sezon Bundesliga 2'de mücadele edecek.