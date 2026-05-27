Şampiyonluk kupası kurye ile gönderilmişti: Galatasaray’dan tarihi TFF kararı

Galatasaray Spor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile ipleri tamamen koparmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların 26. şampiyonluğu sonrası yaşananların ardından TFF’ye karşı tarihi bir boykot hazırlığında olduğu belirtildi.
Galatasaray ile TFF arasındaki ipler kopma noktasına geldi.
NTV Spor’un Türkiye Gazetesi’ne dayandırdığı habere göre; 26. şampiyonluk kupasının stadyumdaki törene kurye aracılığıyla gönderilmesine Galatasaray cephesi oldukça sinirlenmiş ve büyük tepki göstermişti. Sarı-kırmızılıların tepkisini bir adım daha ileri götürerek tarihi bir boykota imza atacağı aktarıldı.
Galatasaray'ın daha önce tarihinde hiç kaçırmadığı TFF’nin mali genel kuruluna, bu yıl katılmayacağı iddia edildi.
Galatasaray'ın bu boykotla haziran ayında yapılacak mali genel kurulda TFF'yi yok sayacağı ifade edildi.